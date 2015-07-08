《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月8日

*工商时报：

--房价飙太高，台湾银行、土银及合库三大公股银行从北市土建融战场撤退。据了解，由于北市房价飙太高，加上民营银行对豪宅利率竞价激烈，已偏离行库的房贷政策，连带影响三大行库分行通路对于上游土建融资案的承作意愿，近几个月北市土建融案已呈个位数，较去年同期大幅减少，对北市土建案几乎已形同〞撤退〞。

--保单理赔不再是给钱，而是给服务。保险局副局长施琼华7日透露，将开放寿险业者推出〞实物给付保单〞，初步规划将有健康管理、医疗、护理、长期照护、老人安养、殡葬等六大类，预计8月可接受保单送审，最快年底或明年初台湾第一张实物给付保单即可问市。

--15家上市柜金控金控陆续公布上半年自结获利，由于去年基期垫高，及部分公司去年有来自非本业获利挹注，使得目前已公布的公司，除玉山金控 外，多数较去年同期衰退。

*经济日报：

--出口恶化加剧，经济部长邓振中表示，短期治标药方包括加码出口拓销活动、强化整厂输出、银行雨天不收伞。中长期治本药方，则要扶植新兴解决方案，并重启〞投资带动出口〞，目标锁定双印市场。

--大陆商务部表示，自天津、福建、广东三大新自贸区设立以来，建设已进入实质性阶段，且成为企业最新热门投资地。其中台湾中小型投资者特别青睐福建自贸区，目前区内新设台资企业已达87家。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。