《香港报摘》--经济日报7月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--希腊危机恶化，＂空军＂（即看淡后市投资者）漏夜偷袭，夜期昨晚在美股交易时段跌幅扩大，一度急挫840点，低见24,185点，失守牛熊线（昨处24,873点）水平，恒指 相当于日夜共跌1,055点。
* 其他：
--香港前财政司司长、南丰集团行政总裁梁锦松表示，内地股市金融资产巨大，仅靠政府投入资金与市场博弈的有效性值得商榷；政府有分量的人亦应避免预期股市升跌。但他不认同＂硬着陆＂说法，认为危机终会过去。
--港铁 公布将委任马时亨为新任主席，明年1月1日起生效。市场对马时亨接任主席并不意外，相信其首要任务将为处理有关高铁超支延误的问题。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。