版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 08:33 BJT

《香港报摘》--经济日报7月8日

* 要闻版头条：

--希腊危机恶化，＂空军＂（即看淡后市投资者）漏夜偷袭，夜期昨晚在美股交易时段跌幅扩大，一度急挫840点，低见24,185点，失守牛熊线（昨处24,873点）水平，恒指 相当于日夜共跌1,055点。

* 其他：

--香港前财政司司长、南丰集团行政总裁梁锦松表示，内地股市金融资产巨大，仅靠政府投入资金与市场博弈的有效性值得商榷；政府有分量的人亦应避免预期股市升跌。但他不认同＂硬着陆＂说法，认为危机终会过去。

--港铁 公布将委任马时亨为新任主席，明年1月1日起生效。市场对马时亨接任主席并不意外，相信其首要任务将为处理有关高铁超支延误的问题。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐