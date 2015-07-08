中国证券：约550家上市公司新申请停牌，沪深逾四成股票停牌“避风头”

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月8日 - 在中国A股股灾未能缓解之时，停牌已成为上市公司短期“避风港”，继周二有200多家上市公司以各种理由申请停牌之后，周二晚间又有约550家上市公司申请停牌。
这使得目前在沪深两市持续停牌的上市公司达1,200多家，占2,808家上市公司的四成多，深圳创业板和中小企业板公司占比更高。
在沪深证交所每日例行的上市公司公告中，公司停牌公告及股价异常波动说明公告近日已取代往常的上市公司运营事项，成为新主流。上市公司申请停牌原因多为含糊不清的重大事项。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。