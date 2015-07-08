中国证券：约550家上市公司新申请停牌，沪深逾四成股票停牌“避风头”

路透上海7月8日 - 在中国A股股灾未能缓解之时，停牌已成为上市公司短期“避风港”，继周二有200多家上市公司以各种理由申请停牌之后，周二晚间又有约550家上市公司申请停牌。

这使得目前在沪深两市持续停牌的上市公司达1,200多家，占2,808家上市公司的四成多，深圳创业板和中小企业板公司占比更高。