中港个股：广发证券上半年业绩预增约四倍，已划拨资金投资蓝筹股ETF

路透北京7月8日 - 中国股市上半年交投活跃推升券商股业绩。广发证券 发布公告称，预计上半年净利同比增长398.87%-404.84%，主因股票市场总体上呈量价大幅度上升态势。

广发证券预计上半年实现盈利83.56-84.56亿元人民币，每股盈利约1.29-1.30元。公告称，上半年其财富管理、投资管理、交易及机构客户服务等业务的收入均实现了大幅度增长。

广发证券同时公告表示，该公司以2015年6月底净资产15%出资，用于投资蓝筹股ETF，管理层已就该事项履行了相关内部决策程序；公司并于7月6日与中国证券金融公司签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》，并已经完成了相 关资金的划付。

中国股市重挫之下政府连连出手，而券商亦积极参与其中。21家证券公司上周六发布联合公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元，用于投资蓝筹股ETF（交易所买卖基金），且相关券商已于周一早间将超过1,280亿元人民币的资金划给中国证券金融公司帐户。

受近期股市大幅下挫拖累，广发证券A股周二收低3.70%，报20.30元，较其4月初创下的年内盘中高位已几近腰斩。H股 收低8.22%，报14.3港元。

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