《香港报摘》--信报7月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--恒生指数 继昨天失守25,000点关口后，受外围偏软及新加坡挂牌的新华中国A50指数期货再跌3.3%拖累，恒指期指夜市大跌，最多曾挫840点，收跌775点；截至今晨1时，ADR港股比例指数报24,428点，急挫547点，预示港股形势严峻。
* 其他：
--希腊局势令避险情绪升温，美元全线上升，加上中港股市波动，部分投资者沽货离场，港汇昨日转弱，兑美元跌至7.7550水平。市场人士认为，面对外围不明朗环境，中港股市剧烈波动，预料会有资金流走，港汇将反覆回落。
--根据销售文件显示，海通证券 大股东Dawn State Limited以每股作价11.12-12港元，尽沽手持的5.69亿股股份，套现最多68.28亿港元；配售价较该股昨天收市价折让13.7%-20%。Dawn State为国家开发投资公司的实际控制人。
--特步国际 公布，明年首季的订货会订货金额按年增长10%，主要受惠于提升专业功能及足球产品销量增加所带动。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。