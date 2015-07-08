《香港报摘》--信报7月8日

* 要闻版头条：

--恒生指数 继昨天失守25,000点关口后，受外围偏软及新加坡挂牌的新华中国A50指数期货再跌3.3%拖累，恒指期指夜市大跌，最多曾挫840点，收跌775点；截至今晨1时，ADR港股比例指数报24,428点，急挫547点，预示港股形势严峻。

* 其他：

--希腊局势令避险情绪升温，美元全线上升，加上中港股市波动，部分投资者沽货离场，港汇昨日转弱，兑美元跌至7.7550水平。市场人士认为，面对外围不明朗环境，中港股市剧烈波动，预料会有资金流走，港汇将反覆回落。

--根据销售文件显示，海通证券 大股东Dawn State Limited以每股作价11.12-12港元，尽沽手持的5.69亿股股份，套现最多68.28亿港元；配售价较该股昨天收市价折让13.7%-20%。Dawn State为国家开发投资公司的实际控制人。

--特步国际 公布，明年首季的订货会订货金额按年增长10%，主要受惠于提升专业功能及足球产品销量增加所带动。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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