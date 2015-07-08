金属期市：伦铜自六年低位反弹，受美元下跌和其他商品市场企稳支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
希腊总理齐普拉斯在周二欧元区紧急峰会上赢得了在最后时刻达成援助协议的承诺，欧盟领导人周日将继续召开峰会，如果债权机构感到满意，同时希腊提出贷款申请并做出改革承诺，那么周日峰会将批准救助希腊的计划。
美国5月贸易逆差扩大，受出口下降拖累，这或将推升对海外需求疲弱及美元强势的担忧。
智利监管机构SMA主管Cristian Franz周二表示，如果投资智利的矿业公司与其他投资者违反环保法规，料将受到更多监控与制裁。
智利铜业委员会(Cochilco)周二表示，智利2015年铜产量料为588万吨，较先前的预估略为调降。智利为全球第一大铜出口国。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。