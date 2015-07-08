金属期市：伦铜自六年低位反弹，受美元下跌和其他商品市场企稳支撑

希腊总理齐普拉斯在周二欧元区紧急峰会上赢得了在最后时刻达成援助协议的承诺，欧盟领导人周日将继续召开峰会，如果债权机构感到满意，同时希腊提出贷款申请并做出改革承诺，那么周日峰会将批准救助希腊的计划。

美国5月贸易逆差扩大，受出口下降拖累，这或将推升对海外需求疲弱及美元强势的担忧。

智利监管机构SMA主管Cristian Franz周二表示，如果投资智利的矿业公司与其他投资者违反环保法规，料将受到更多监控与制裁。

智利铜业委员会(Cochilco)周二表示，智利2015年铜产量料为588万吨，较先前的预估略为调降。智利为全球第一大铜出口国。(完)

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