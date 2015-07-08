《中国报摘》--其他报纸重要消息7月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--记者从部分期货公司了解到，股指期货账户限制开仓波及面积有所扩大。
--数据显示，蓝筹ETF的代表--华泰柏瑞沪深300ETF两日来持续获得净申购，7月6日、7日两天累计获得净申购42.57亿份，约168亿元人民币，较6月26日规模激增352亿元，最新规模超过了500亿元。
--中国家庭金融调查与研究中心近期发布《2015年Q2(二季度)家庭股票投资报告》，报告显示，二季度中国有8.8%的家庭参与了股市，其中仅有3.5%的持股家庭有融资融券行为，借钱比例不高。
--大批A股公司停牌后，不少仍在交易的上市公司继续通过回购、增持等手段，维护股价稳定，今日又有逾30家公司发布了大股东增持公告，包括保龄宝 、巢东股份 、云南城投 等。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。