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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 08:51 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月8日

**上海证券报**

--记者从部分期货公司了解到，股指期货账户限制开仓波及面积有所扩大。

--数据显示，蓝筹ETF的代表--华泰柏瑞沪深300ETF两日来持续获得净申购，7月6日、7日两天累计获得净申购42.57亿份，约168亿元人民币，较6月26日规模激增352亿元，最新规模超过了500亿元。

--中国家庭金融调查与研究中心近期发布《2015年Q2(二季度)家庭股票投资报告》，报告显示，二季度中国有8.8%的家庭参与了股市，其中仅有3.5%的持股家庭有融资融券行为，借钱比例不高。

--大批A股公司停牌后，不少仍在交易的上市公司继续通过回购、增持等手段，维护股价稳定，今日又有逾30家公司发布了大股东增持公告，包括保龄宝 、巢东股份 、云南城投 等。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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