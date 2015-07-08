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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 08:57 BJT

《交易视点》国际债市震荡令台债持券意愿高，料区间整理--群益金鼎证

路透台北7月8日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，104/5期如同近期走势，1.5%以下追价力道有限，浮现卖压，但幅度也不大，利率突破1.5%卖压立刻竭尽。

近期国际债市震荡，市场持券意愿高，但追价谨慎，需要更大的消息带动，否则市场仍在区间内整理。五年券104/9R期 区间0.99-1.01%，10年券104/5期 区间1.49-1.52%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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