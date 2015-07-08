专栏节选：中国股市正在复制台股的剧本--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月9日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

根据台湾过去的经验，试图以政府基金稳定市场，几乎没有成功过，甚至会鼓励才刚受过伤的散户再度进场，再一次看着悲剧发生。

中国股市正在上演一出暴涨暴跌的戏码，对多数参与其中、运气不好、缺乏经验和资讯不对称的「演员」来说，他们在股市濒临高点时才上场，刚投入一笔可能是毕生的积蓄后，便目睹市场崩跌，一切化为乌有。

整个场景有些似曾相识，没错！这正是翻拍自台湾股市过去的剧本。由于我们走过、演过这一段，因此现在作为场外的观众，或许更能掌握中国股市未来的演变。

从故事的源头看起。虽然台股成立于一九六一年，但直到二十五年后才步入全盛阶段。一九八七年，台湾央行开始松绑资本管制，允许台湾民众自由汇出资金。我们可能会以为，首度允许资金汇出海外，必然会造成资金外逃。错了！隔年却有高达五十亿美元的金额「汇入」台湾，这在当时可是一笔大数目，足以让台股在四年内，展开一场市值翻升十二倍的惊奇旅程。

原来，过去政府实施的资本管制没有达到预期的效果，台湾的有钱人早就陆续把钱汇出海外；等到资本管制松绑后，正好让他们名正言顺地「搬钱回台」，进而为股市、房市大涨增添柴火。

上海交易所成立于一九九○年，到现在也刚好二十五年，真是巧合到不行；而人民币也逐渐国际化，一位颇具分量的分析师说，人民币国际化的趋势成形，不再只是空谈，例如，二○一三年一月，人民币占全球支付货币仅○．六％，去年底已升至二．二％，成长近三倍。长期来看，这个比率应会接近或超过中国ＧＤＰ占全球的比重，差不多在一三％，这为人民币在全球的角色提供进一步扩张的能量，也将造成人民币需求的增加。

人民币自由化是挡不住的趋势，如同一九八七年的台湾，派对才要开始呢！

三十年前，台湾股市的那一场泡沫，并不是一路吹到底，而是每年来一次大崩盘，当时一些负面事件，如蒋经国去世等，反而更进一步激励股市上涨。

利空消息之所以能逆势推升股市，是因为这些事件不如表面上看来糟糕，至少对整体经济而言是如此；也或者，这些事件早已反映在股价中，等到发生时，反而消除了市场的潜在威胁。

最后，中国政府宣布要成立股市稳定基金，有没有觉得很耳熟？根据台湾过去的经验，政府为了遏止崩盘，试图以政府基金稳定市场的努力，几乎没有成功过。股市规模太大，政府的干预只会造成道德风险，甚至会鼓励才刚受过伤的散户投资人，在市场还未真正落底前，又再度进场，然后，再一次看着他们的积蓄萎缩的悲剧。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。