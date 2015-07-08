韩国数据：6月百货店和折扣店销售创五个月最大同比降幅

路透韩国世宗市7月8日 - 韩国企划财政部周三公布的初步数据显示，韩国百货店和折扣店6月销售同比降幅为五个月来最大，因中东呼吸综合征(MERS)疫情打击消费活动。

企划财政部在声明中称，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店6月合计销售较上年同期下降10.7%。

这是1月下降11.0%以来的最大降幅，并中止了连续两个月的上升势头。

主要折扣连锁店6月销售同比下降9.7%，也创下1月以来最大降幅。

企划财政部表示，由于MERS疫情冲击服务业，而希腊债务危机导致全球不确定性上升，韩国经济面临的外部和内部风险增强。

声明称，由于出口疲弱，制造业与投资的复苏也出现放缓。由于全球需求不振，依赖出口的韩国今年出口急剧下滑。