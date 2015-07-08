韩国数据：6月百货店和折扣店销售创五个月最大同比降幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透韩国世宗市7月8日 - 韩国企划财政部周三公布的初步数据显示，韩国百货店和折扣店6月销售同比降幅为五个月来最大，因中东呼吸综合征(MERS)疫情打击消费活动。
企划财政部在声明中称，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店6月合计销售较上年同期下降10.7%。
这是1月下降11.0%以来的最大降幅，并中止了连续两个月的上升势头。
主要折扣连锁店6月销售同比下降9.7%，也创下1月以来最大降幅。
企划财政部表示，由于MERS疫情冲击服务业，而希腊债务危机导致全球不确定性上升，韩国经济面临的外部和内部风险增强。
声明称，由于出口疲弱，制造业与投资的复苏也出现放缓。由于全球需求不振，依赖出口的韩国今年出口急剧下滑。
为此，韩国政府本周稍早向国会提交了一项11.8万亿韩元的追加预算案，以提振经济。执政党表示希望本月能得到通过。 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。