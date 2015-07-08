国际油市：油价因美国库存料下降而小涨，但希腊和中国忧虑遏制涨势

近月布兰特原油期货 小涨0.39美元，至每桶57.24美元，此前该期约在周一与周二跌掉将近6%。

“原油价格录得小幅涨势...但7月油价的波动率已大幅升高，过去六个交易日上升40%之多。基金在抛售，商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最近一周投机客削减美国原油净多仓达8%的情况下，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周三表示。

希腊总理齐普拉斯在周二欧元区紧急峰会上赢得了在最后时刻达成援助协议的承诺，欧盟领导人周日将继续召开峰会，如果债权机构感到满意，同时希腊提出贷款申请并做出改革承诺，那么周日峰会将批准救助希腊的计划。

中国股市沪综指周二收跌1.3%，两市再现千股跌停。 北京当局最近几天推出一连串的托市举措未能收到安抚效果，6月以来，指标沪深300指数 重挫约30%，引发首次公开发行(IPO)暂缓以及停牌潮。

一名分析师表示，如果股市危机持续，可能损及中国整体消费需求，冲击大宗商品消费。(完)

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