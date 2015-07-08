芝加哥期市：大豆期货上涨，但仍接近一周低位

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
9月小麦合约 跌0.13%至每蒲式耳5.84-1/2美元，周二收低1.9%。
大豆承压，因担心希腊退出欧元区以及中国股市跌势加剧，全球经济增长势头堪忧。
美国农业部周一称，玉米作物优良率为69%，比上周提高1个百分点，超过市场预估。
大豆优良率稳定在63%，超过分析师预估。
最近几周美国强降雨过后，天气干燥，给谷物价格带来压力。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 584.50 -0.75 -0.13% -1.85% 531.48 64
CBOT玉米 434.75 1.75 +0.40% -0.06% 390.55 82
CBOT大豆 992.50 6.75 +0.68% -2.19% 951.07 49
CBOT稻米 $10.88 -$0.01 -0.14% +0.60% $10.21 79
美国原油 $52.78 $0.45 +0.86% +0.48% $58.78 24
汇率
欧元/美元 $1.100 -$0.001 -0.07% -0.48%
美元/澳元 0.744 -0.001 -0.15% -0.79%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李爽 审校 王丽鑫/孙茉莉)
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