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货币新闻 | 2015年 7月 8日 星期三 09:08 BJT

芝加哥期市：大豆期货上涨，但仍接近一周低位

9月小麦合约 跌0.13%至每蒲式耳5.84-1/2美元，周二收低1.9%。

大豆承压，因担心希腊退出欧元区以及中国股市跌势加剧，全球经济增长势头堪忧。

美国农业部周一称，玉米作物优良率为69%，比上周提高1个百分点，超过市场预估。

大豆优良率稳定在63%，超过分析师预估。

最近几周美国强降雨过后，天气干燥，给谷物价格带来压力。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 584.50 -0.75 -0.13% -1.85% 531.48 64

CBOT玉米 434.75 1.75 +0.40% -0.06% 390.55 82

CBOT大豆 992.50 6.75 +0.68% -2.19% 951.07 49

CBOT稻米 $10.88 -$0.01 -0.14% +0.60% $10.21 79

美国原油 $52.78 $0.45 +0.86% +0.48% $58.78 24

汇率

欧元/美元 $1.100 -$0.001 -0.07% -0.48%

美元/澳元 0.744 -0.001 -0.15% -0.79%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李爽 审校 王丽鑫/孙茉莉)

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