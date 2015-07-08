建信期货：中国期指减仓下跌，短期市场将继续调整

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月8日的《期货日报》：
周二股指期货尾盘大幅杀跌，IC全线跌停。IF四份合约合计减仓12108手至150129手，IH四份合约合计减仓6278手至56933手，IC四份合约合计减仓2462手至27886手。
数据显示，前十名席位在IF1507与IF1509合约上共持有多单70118手，持有空单81430手，主力净多持仓量-11312手，较前一交易日增加3045手，净多持仓大幅上升。多头方面，中信期货大幅减仓3895手，国泰君安期货、申银万国期货、银河期货席位也分别减仓1053手、1727手、1067手。空头方面，中信期货、广发期货、国泰君安期货席位分别减仓2197手、2484手、2444手；相对而言，多方略微占优。前十席位在IH1507与IH1509合约上共持有多单25517手，持有空单35152手，主力净多持仓量为-9635手，较上一交易日微减53手，总体上变化不大。多头方面，国泰君安期货与永安期货席位分别减仓454手、977手；空头方面，国泰君安期货与中信期货席位分别减仓1434手、633手，多方较为占优。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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