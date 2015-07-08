建信期货：中国期指减仓下跌，短期市场将继续调整

数据显示，前十名席位在IF1507与IF1509合约上共持有多单70118手，持有空单81430手，主力净多持仓量-11312手，较前一交易日增加3045手，净多持仓大幅上升。多头方面，中信期货大幅减仓3895手，国泰君安期货、申银万国期货、银河期货席位也分别减仓1053手、1727手、1067手。空头方面，中信期货、广发期货、国泰君安期货席位分别减仓2197手、2484手、2444手；相对而言，多方略微占优。前十席位在IH1507与IH1509合约上共持有多单25517手，持有空单35152手，主力净多持仓量为-9635手，较上一交易日微减53手，总体上变化不大。多头方面，国泰君安期货与永安期货席位分别减仓454手、977手；空头方面，国泰君安期货与中信期货席位分别减仓1434手、633手，多方较为占优。(完)