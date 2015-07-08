格林大华期货：天气升水助力大连豆粕期货强势延续

以下内容节选自7月8日的《期货日报》：

近期，在美国农业部报告利多以及天气升水炒作的提振之下，连豆粕1509合约走出一波快速反弹行情。综合目前的天气情况以及基本面变化分析，预计豆粕期价尚有一定的走升空间。

目前已经进入美豆季节性天气升水炒作期，如果后期天气持续不利于大豆生长，并导致大豆种植面积实质性减少，这将对大豆期价形成有力支撑，加之国内生猪价格持续上涨，预计养殖户补栏将会逐步增加。以上三个因素形成利好共振，将带动豆粕期价进一步上涨。操作上，建议低位多单可继续持有，新单关注2750元/吨一线压力的有效突破，一旦期价突破此压力位，豆粕上行空间将进一步打开。(完)

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