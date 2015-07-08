中港个股：国投公司悉数蚀让海通证券H股，套现高至逾68亿港元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月8日 - 中国大型券商--海通证券 遭国家开发投资公司悉数减持其所持的H股，套现最多68.3亿港元。国投公司在这宗交易中将录得高至三成亏损。
海通证券H股周三开市前暂停股份买卖，暂未获悉停牌原因。
据路透周二晚间获得的销售文件，海峡产业投资基金旗下Dawn State按每股11.12-12港元，配售5.694亿股海通证券H股，相当于海通已发行H股比例16.7%。海峡产业投资基金属国家开发投资公司旗下企业。
配售价较海通证券H股昨天收盘价13.9港元折让13.7-20%。资料显示，国家开发投资公司是于去年12月中按每股15.62港元，通过参与海通300亿港元H股增发计划，认购该批股份。 假设是次配售以每股11.12港元低端定价，国投公司将录得逾25亿港元亏损。
海通证券H股股价本月以来已跌去近三分一，周二收低13.2%，报13.9港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。