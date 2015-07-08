中港个股：国投公司悉数蚀让海通证券H股，套现高至逾68亿港元

路透香港7月8日 - 中国大型券商--海通证券 遭国家开发投资公司悉数减持其所持的H股，套现最多68.3亿港元。国投公司在这宗交易中将录得高至三成亏损。

海通证券H股周三开市前暂停股份买卖，暂未获悉停牌原因。

据路透周二晚间获得的销售文件，海峡产业投资基金旗下Dawn State按每股11.12-12港元，配售5.694亿股海通证券H股，相当于海通已发行H股比例16.7%。海峡产业投资基金属国家开发投资公司旗下企业。

配售价较海通证券H股昨天收盘价13.9港元折让13.7-20%。资料显示，国家开发投资公司是于去年12月中按每股15.62港元，通过参与海通300亿港元H股增发计划，认购该批股份。 假设是次配售以每股11.12港元低端定价，国投公司将录得逾25亿港元亏损。