格林大华期货：多重利空袭来大连铁矿石价格挑战前低

本周多重利空来袭，铁矿石价格连续两个交易日跌停。中期来看，铁矿石供应过剩格局加剧，仍以逢高沽空思路对待。 6月进口数据虽尚未公布，但是巴西外贸部数据显示，6月巴西铁矿石出口3203万吨，环比增长16%，创历史上上半年单月最高出口量。此外，澳洲最大的铁矿石出口港口黑德兰港6月发货3836万吨，亦创历史上单月发货量最高纪录，首次高于下半年所有历史单月最高发货量。矿山发货量激增，或将终结港口铁矿石库存连续下降的趋势，并且可能重回高位库存态势。截至7月3日当周，港口铁矿石库存增加306万吨，库存总量重新回到8000万吨，本已好转的市场信心再度受到打击，价格下跌也将抑制下游用户的采购需求。(完)