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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 09:39 BJT

格林大华期货：多重利空袭来大连铁矿石价格挑战前低

以下内容节选自7月8日的《期货日报》：

　　本周多重利空来袭，铁矿石价格连续两个交易日跌停。中期来看，铁矿石供应过剩格局加剧，仍以逢高沽空思路对待。 　　 　　6月进口数据虽尚未公布，但是巴西外贸部数据显示，6月巴西铁矿石出口3203万吨，环比增长16%，创历史上上半年单月最高出口量。此外，澳洲最大的铁矿石出口港口黑德兰港6月发货3836万吨，亦创历史上单月发货量最高纪录，首次高于下半年所有历史单月最高发货量。矿山发货量激增，或将终结港口铁矿石库存连续下降的趋势，并且可能重回高位库存态势。截至7月3日当周，港口铁矿石库存增加306万吨，库存总量重新回到8000万吨，本已好转的市场信心再度受到打击，价格下跌也将抑制下游用户的采购需求。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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