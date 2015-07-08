《交易视点》台债料对消息面淡然反应，等待变数厘清--元大宝来证

路透台北7月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在希腊公投结果出炉后，市场将对此单一事件做出反应，美国及欧元区公债殖利率立即下行，避险气氛升温，但后续走势仍需视协商情况来决定，希腊债务问题未来明确结果前仍持续影响市场。

而美国经济状况从近期数据来看，从第一季放缓中回升，尽管6月份的非农就业数据不若预期来得好，但仍算是平稳增长，市场也将关注本周三将公布的FOMC会议记录与农产品黄小玉价格出现上扬，原物料价格走升可能影响未来通膨幅度。