《交易视点》台债料对消息面淡然反应，等待变数厘清--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在希腊公投结果出炉后，市场将对此单一事件做出反应，美国及欧元区公债殖利率立即下行，避险气氛升温，但后续走势仍需视协商情况来决定，希腊债务问题未来明确结果前仍持续影响市场。
而美国经济状况从近期数据来看，从第一季放缓中回升，尽管6月份的非农就业数据不若预期来得好，但仍算是平稳增长，市场也将关注本周三将公布的FOMC会议记录与农产品黄小玉价格出现上扬，原物料价格走升可能影响未来通膨幅度。
台湾市场方面，因目前公债殖利率都来到今年位阶较低位置，银行端追价意愿也相对较弱，若殖利率要下行需要更强的利多消息来刺激，不然将持续一利多利空皆淡定反应，昨日公布6月份出口数据来到新低，对债市可算一利多，但是市场或料不反应，另外目前希腊议题绑架的全球债市，空手观望似乎成为主流，台债殖利率相对于国际债市仍算稳定，10年在低于1.50%价位先观望为主，等待变数厘清，预估10年券104/5期 成交区间为1.47%-1.52%，五年券104/9R期 则成交在0.97%-1.02%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。