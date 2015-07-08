企业并购：咨询公司建议韩国家退休基金反对三星物产与第一毛织合并

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月8日 - 韩国国家退休基金(NPS)一发言人周三称，韩国咨询公司Corporate Governance Service (CGS)建议NPS投票反对三星物产 与第一毛织 的合并提议。
发言人称，CGS建议投反对票的关键理由是合并股权比例问题，但未提供具体细节。NPS持有三星物产11.9%的股权。
CGS一管理人士对此不予置评。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。