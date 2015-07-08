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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 09:56 BJT

企业并购：咨询公司建议韩国家退休基金反对三星物产与第一毛织合并

路透首尔7月8日 - 韩国国家退休基金(NPS)一发言人周三称，韩国咨询公司Corporate Governance Service (CGS)建议NPS投票反对三星物产 与第一毛织 的合并提议。

发言人称，CGS建议投反对票的关键理由是合并股权比例问题，但未提供具体细节。NPS持有三星物产11.9%的股权。

CGS一管理人士对此不予置评。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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