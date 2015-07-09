专栏节选：希腊的罪与罚--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月9日出版的当期「老谢开讲」专栏)

一场狂人主导的公投，让山穷水尽的希腊赌上国家前途，对纾困案说「不」的结果，不仅让全球金融市场大震荡，甚至踩到欧洲地缘政治的红线。希腊下一步怎么走？没有人说得出口。

一个GDP（国内生产毛额）不到欧盟二％的希腊，七月五日发动了一场举世关注的全民公投，九八○万位希腊合格选民投的是，针对所谓的「三头马车」——欧盟、欧洲央行及国际货币基金（IMF）要求希腊紧缩的谈判文件表示赞成或反对，这场公投震撼了国际资金市场，彷佛希腊公投也牵连着大家的命运。

全世界的焦点都放在希腊，CNN的频道全天候播出街坊民调，每个人对着镜头说出「YES」或「NO」，结果揭晓，六一．三％的选民选择「NO」，只有三八．七％的人说「YES」。

希腊这场四十一年来人民独自当家的公投，投票率是六二．五％，选举结果出炉后，民众涌上雅典街头欢呼，带领希腊选民的年轻总理齐普拉斯（Alexis Tsipras），称赞国民做出勇敢的选择，他把个人未来及执政党Syriza的前途押在这次公投上面，最后赌赢了，但是希腊的下一步怎么走？却没有人说得出口。

**豪赌：狂人挟持公投，大战「三头马车」**

从博弈赛局的理论来看，齐普拉斯领导的是山穷水尽的希腊，这场公投形同赌桌上的Show Hand（梭哈），希腊已走到悬崖边，即使脱欧、违约，肯定不是「nothing to lose」（没啥好损失），但也不会是最大输家，因为欧盟、欧元区、欧洲央行、IMF所受的伤害恐怕更大。

什么都没有的齐普拉斯认定欧盟输不起，欧洲的政治领袖没有人愿意承担有成员国脱离欧元区或欧盟的后果，甚至是让欧元崩溃。这是以弱敌强的狂人游戏，四十几岁的齐普拉斯对上老谋深算的德国总理梅克尔（Angela Merkel），正是这样的写照。用唐伯虎《桃花庵歌》里「别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿」这两句话，最能形容被批为反覆无常的狂人齐普拉斯。

媒体报导希腊，大多把责任归咎给希腊，像是希腊人民好逸恶劳，坐领丰厚的退休金，富人逃税、贪污横行。理论上，在二○一一年经过欧猪五国的冲击后，爱尔兰、葡萄牙、西班牙、义大利都接受债务纾困的援助，如今，爱尔兰等国已逐渐脱困，但为何独独希腊每况愈下，还走上毁灭之路？

关键在于欧洲央行、IMF及欧盟为主的三头马车，一味坚持希腊政府接受愈见苛刻的紧缩政策，完全没有提出任何让希腊社会摆脱眼前低迷不振的良药，甚至有趁火打劫之嫌，这是希腊人民说「NO」的底蕴所在。

话说从头，三头马车为希腊提供的财政援助，从一○年迄今，总数高达逾二四○○亿欧元，但目前不是纾解底层人民的困境，反而是刀刀砍向老百姓，削减养老金，甚至民生必需品的税费、规费都提升不少，像电费增加二○％，让底层民众生活更难过。

另外，工人被要求削减工资，欧盟要求希腊政府把二十五岁以下的工人工资削减三二％，廿五岁以上削减二二％，工时增加，工资减少，还得面对高昂的征税，如此一来，人民很快失去消费能力，而过去视逃税为家常便饭的富人阶级早已逃之夭夭，从爆发欧债危机以来，希腊逃出的富人阶级至少五十万人。

有钱人逃跑，失业的人有增无减，希腊经济当然一蹶不起。理论上，此刻的希腊应该更积极遵守撙节计画，但对希腊人来说，大国无视希腊之苦，还像吸血鬼般把他们的血吸乾，他们要求希腊还钱，只是好让希腊债权人能够赶快收回借出去的款项。

三头马车强迫希腊加快私有化，他们削减赤字，迫使希腊政府私有化国有资产套取现金，欧洲大国的资本家可藉此收购希腊平价资产，结果希腊政客变相沦为欧盟的买办，他们出卖国家，贱售国有资产，让希腊这个「数千年古国」沦为「地中海乞丐」。

而原来援助希腊的钱又去哪里了？在债权人的政策引导下，二四○○亿欧元纾困的钱又回流到希腊与欧洲金融机构的口袋，紧缩的钱转了一转，希腊人民继续无力，而希腊的有钱人则继续当欧洲大国的买办，套利谋取自己的利益。

左翼激进的Syriza党快速崛起，齐普拉斯获取政权，就是在这种背景之下，因此，今天要看希腊人民如何走下一步？要先把这个背景弄清楚才行。

六一．三％的希腊人对欧洲撙节计画说「不」之后，希腊问题持续无解，但仍然会影响全球金融市场一段时间，并牵动国际地缘政治，也关乎齐普拉斯及Syriza的未来，梅克尔统领欧洲的变数，到欧元区、欧盟的命运，因此，必须抽丝剥茧小心看待希腊问题。

**冲击：全球股市暴跌，债、汇市淡定**

首先来看金融市场的变化，希腊这次公投挑动国际金融市场的敏感神经，加上中国股市暴跌，中国政府全力救市，于是公投结果出炉，国际金融市场立刻出现巨大变化。

最早开盘的日经指数大跌四二七．六七点，跌幅是二．○八％，韩国跌二．四％，香港股市一度暴跌逾千点，跌幅达三．一八％，台股也大跌一○二．二七点，身处风暴核心的德国股市下挫一六七．七六点，跌幅是一．五二％，法国股市跌二．○一％，英国下跌○．七六％，整体欧洲指数下跌一．一七％，美国期货盘开盘大跌二三○点，但现货收盘只小挫四六．五三点，全球股市显然受希腊危机冲击，不过亚洲反应比欧洲还强烈。

另一个角度看，希腊这次是长期之痛，不是两三天就可解决，金融市场可能长期面临调整，其实债市与汇市表现比股市淡定很多。

例如，希腊在一一年欧债危机时，十年债殖利率冲到三七．○一九％，这回只有一八．○八％，有人说希腊之后下一个是葡萄牙，但葡萄牙十年债殖利率只有三．一八五％，义大利是二．三八七％，西班牙是二．三七二％，爱尔兰甚至低到一．四九八％，债市表现淡定很多。

至于敏感的汇市，这次波动也不大，欧元兑美元在三月间跌到一．○四六，这回始终站在一．一以上，欧元没有暴跌，也意味了欧元区没有立即明显的危险，英镑、瑞郎也没有出现特别跌势，显然大家都有共识，认为希腊的债务谈判与重组，恐怕是一项漫长的财务工程。

**效应：公投新招频出，动荡局面难避免**

但希腊的未来仍得看两个人的脸色，一位是希腊总理齐普拉斯，另一位是手握欧盟大权的梅克尔。

这次齐普拉斯大胆放手一搏，让欧盟大老瞠目结舌，很多人批评这位年轻的政治狂人居然在仓卒间将一个攸关国家兴亡的重责，交给在「二选一」中的无助国民，这是新一代政治领袖颠覆过去旧思惟的作法，类似「一翻两瞪眼」的公投新手法肯定会愈来愈多，世界也会更趋不稳定。

齐普拉斯这次的公投，肯定不是单纯地从国民自主角度出发，甚至有以他们为「人质」的意图，用摊牌的手段逼迫债权人给他们更优惠的待遇，这次他的大胜，已把对手萨马拉斯、巴本德里欧等政坛元老杀出政坛。人民赋予齐普拉斯更大权力，让他大胆杀价，现在只剩对手如何配合，那么就看梅克尔的底线是什么？

这场公投之前，梅克尔再三强调，希腊必须如同欧元区国家，靠自己改善经济，换取区内他国援助，她说：「我们或可仅此一次放希腊一马，但长远来说，这是害自己。若我们不坚守原则，我确信欧元会玩完。欧元玩完，欧洲也会玩完！」这话说得直白，她又补上一句：「即使希腊愿意重返谈判桌，原则照样要遵守。」

这可以看出，梅克尔关注的是欧元及整个欧元区，甚至是欧盟的大局。而齐普拉斯赌上的是，他认为欧盟为求政治团结，会不惜一切挽留希腊，所以他对希腊的赖债有恃无恐；但他似乎没想到，希腊威胁拖垮欧元，同样会触及欧盟的政治红线。

**变局：希腊一旦脱欧，恐投向中、俄**

《华尔街日报》指出，梅克尔考虑到欧洲今日面对和俄罗斯的地缘政争，这次齐普拉斯跑去看俄罗斯总统普丁，就牵动地缘政治敏感神经。

在二次大战后，希腊在南欧扮演了重要战略地位，英美担心希腊落入共产党手中，大力支持独裁的保皇党。

希腊保皇党巩固权力之后，在一九五二年，推动希腊加入北大西洋公约组织（NATO），从此，希腊成为美国在巴尔干半岛最重要的屏障，同时也是冷战时期两方阵营的前哨。即使旧苏联解体，希腊的战略地位一样重要，一旦希腊脱欧，便会倒向中、俄，这是欧美最不乐见的局面。

于是，齐普拉斯把这场博弈拉高到最上限，最后仍然要回到谈判桌，欧盟是否会提出新版的纾困方案，恐怕要经过协商。最坏的情况，可能有劳美国总统欧巴马出面斡旋，因为留住希腊是前提，这是希腊有利的地方，不过希腊的真正考验仍是自己。

公投的激情过后，希腊当地的银行七月十三日才要开门，股市要恢复交易，希腊的银行公会指称希腊银行流动资金只剩下十亿欧元，银行只要一开门，恐怕很快就被挤提殆尽，希腊财长瓦鲁法奇斯（Yanis Varoufakis）在公投后已宣布辞职，留下新的变数，希腊的银行重开，肯定立刻「见光死」，到底欧洲央行、IMF救不救？

希腊的公投显示人民胜利了，但是希腊面对的是阮囊羞涩的问题，没有钱样样不能，齐普拉斯的下一步怎么走？恐怕连他自己都不知道，希腊不会立即毙命，但是未来数月，全球金融市场都会在希腊的波动中震荡不已。

其实，相对上次欧债危机，欧洲股市表现仍然很平稳，像德国股市今年仍有一一．○七％的涨幅，义大利大涨一四．七一％，法国也涨一○．二七％，大多数欧洲股市仍维持涨势，不像上次欧债危机来袭，欧洲股市全面暴跌，这次资本市场相对稳定。

另有一说是葡萄牙、义大利也会相继出问题，以目前欧猪其他国家十年债殖利率都在三％上下的情况来看，短期出现危机问题不大，但是要注意的是，葡萄牙、西班牙、义大利都出现像希腊Syriza的反撙节政党，一旦这些政党取得政权，欧元区的压力将愈来愈大，希腊只是率先凸显这个问题的国家。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。