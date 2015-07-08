版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 09:51 BJT

《汇市简讯》上海股市开盘跌7%后，澳元/美元遭遇新卖压

0137GMT

* 澳元/美元徘徊在昨日低位0.7398之上，上海股市沪综指开盘跌7%

* 0.7400附近的买盘暂时提供支撑，但澳元/日圆卖盘带来压力

* 澳元人气极其偏空，市场更加下看0.7000/0.7200

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐