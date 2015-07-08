《汇市简讯》上海股市开盘跌7%后，澳元/美元遭遇新卖压

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 澳元/美元徘徊在昨日低位0.7398之上，上海股市沪综指开盘跌7%
* 0.7400附近的买盘暂时提供支撑，但澳元/日圆卖盘带来压力
* 澳元人气极其偏空，市场更加下看0.7000/0.7200
(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。