《香港报摘》--其他报纸重要消息7月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 明报：
--中国民生投资股份有限公司上周斥资36.5亿港元，购入贷款租赁公司--远东宏信 5.29亿股股份，占已发行股本的16.06%，每股作价6.9港元。
* 苹果日报：
--发展商无惧港股震荡继续推盘。新地 、长实地产 、华懋等近日口径统一，声称如常推盘，且不会减价。
* 东方日报：
--恒大地产 宣布发行第二批总额达150亿元人民币境内公司债，年利率介乎5.3%及6.98%。至于在较早前获中证监批准发行不超过65亿元境内公司债的富力地产 的债券票面利率询价区间介乎4.5%至5.9%。
* 文汇报：
--金融服务界立法会议员张华峰表示，相信＂深港通＂仍有机会在今年推出，估计中央都知道香港人关心此事，应会依照原来计划，并与香港加强沟通。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。