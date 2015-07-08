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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 09:57 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月8日

* 明报：

--中国民生投资股份有限公司上周斥资36.5亿港元，购入贷款租赁公司--远东宏信 5.29亿股股份，占已发行股本的16.06%，每股作价6.9港元。

* 苹果日报：

--发展商无惧港股震荡继续推盘。新地 、长实地产 、华懋等近日口径统一，声称如常推盘，且不会减价。

* 东方日报：

--恒大地产 宣布发行第二批总额达150亿元人民币境内公司债，年利率介乎5.3%及6.98%。至于在较早前获中证监批准发行不超过65亿元境内公司债的富力地产 的债券票面利率询价区间介乎4.5%至5.9%。

* 文汇报：

--金融服务界立法会议员张华峰表示，相信＂深港通＂仍有机会在今年推出，估计中央都知道香港人关心此事，应会依照原来计划，并与香港加强沟通。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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