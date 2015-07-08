台湾债市：10年债殖利率创五个月盘中新低，希腊危机及股市重挫带动避险买盘

路透台北7月8日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周三早盘触及五个月盘中低位。交易员表示，随着希腊债务危机持续延烧，避险买盘进场带动台债殖利率随美债续探低位，加以盘初陆股及台股重挫皆令104/5殖利率跌幅加重，企图挑战今年盘中新低。

他们并指出，台湾6月出口金额明显逊于市场预期，及陆股开盘直接跳水，致台股盘中跌幅一度扩及2%，受此利多激励台债盘初殖利率开低走低，牵动104/5殖利率不仅创该券发行以来盘中低位，亦触及同年期公债的五个月盘中低位。

今日10年券104/5殖利率触及五个月盘中新低，前波盘中低位为2月3日的1.4690%，亦逼近今年盘中低位的1.4550%。

〞反应陆股崩盘，避险资金有进场。〞一位大型证券台债交易员说。

另位大型民营银行交易员也称，今日104/5殖利率带量探低，开盘一小时成交量就达191.5亿台币，多方藉机带领挑战今年新低的意味浓厚，但仍须留意是否为当冲客所为，给尾盘交投留下一丝变数。

美国公债收益率周二重挫，投资人担心希腊债务危机及该国可能退出欧元区，拖累指标10年期公债收益率跌至五周低点。指标10年期美国公债 价格上涨17/32，收益率最新报2.2153%，稍早低见2.185%，为6月2日来最低。

台湾财政部周二公布，6月出口金额较上年同期跌13.9%，明显逊于市场预估的衰退6.0%。6月进口则较上年同期减16.1%，跌幅稍低于市场预估的年减16.32%。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.45%-1.49%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.98-0.99%。

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