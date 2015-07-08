港报社评：的士司机生计受损，靠政府也得靠自保--信报7月8日

的士司机愤怒了，前日有100辆的士慢驶游行，分别从西湾河和九龙湾驶至政府总部抗议。及至昨日，立法会交通事务委员会就的士问题举行公听会。的士团体的诉求是不满政府监管不力，纵容＂白牌车＂非法载客取酬，侵害业界的生存空间，砸烂其本已脆弱的饭碗。示威者高呼口号：保衞的士权益，誓死抗争到底！

愤慨场面，算得上是＂意料之内＂，因为司空见惯的类似抗争在外国此起彼伏，矛头主要针对近年迅速冒起、并且在全球不断扩展版图的召车服务手机应用程式Uber。就以法国为例，上星期在巴黎、图卢兹和马赛等等大城市，怒不可遏的的士司机占据机场和火车站，焚烧车胎，架起路障，甚至殴打Uber司机。本港的士业界感同身受，扬言政府若不回应，不排除仿照法国同业将行动升级，堵塞主要干线，甚至跟＂白牌车＂正面冲突也在所不惜。

由此可见，Uber这个被形容为＂颠覆计程车行业＂的手机App，已将其震撼波幅延伸至香港。本地的士司机的诉求跟全球同业如出一辙，问题是，即使政府愿意监管，甚至诉诸法律程序，是不是就能杜绝没有出租车许可证的＂白牌车＂？看情况有一定难度，关键是法例上的灰色地带是否可以厘清。观乎外国例子，Uber可说是身经百战，不断受到法律挑战，至今却愈战愈勇，哪管各地政府将之视作＂非法营运＂。不久前，多伦多政府代表加拿大出租车业界，对Uber申请永久禁制令，指控Uber是一间出租车中介公司，旗下司机必须持有的士执照。然而，多伦多法院裁定，Uber只是把乘客和的士配对的通讯公司，没证据显示它是中介公司，所以推翻政府的申请。

Uber有本事游走于法律灰色地带而不断壮大，打破市场旧有秩序，短短五年间业务呈爆炸式发展，创办者特拉维斯．卡兰尼克（Travis Kalanick）（图）建立了市值估计180亿美元的王国，致胜之道是其服务质素广获好评。相反，香港传统的士行业备受诟病，拒载、拣客、兜路、滥收车资、态度不友善等等是常见问题，而且流弊一直没有明显改善。我们认为，的士业界固然可以依靠政府＂主持公道＂，尝试透过法律手段保障其饭碗，不过最稳妥的自保之道还是积极改善服务质素，赢回乘客的信任。

在香港，Uber招募司机的条件是开工之时穿着得体，恤衫、西裤、领呔及黑皮鞋，车内放置两樽饮用水，并且提供手机充电装置方便乘客。尤其重要的是，Uber为顾客设立投诉及评分渠道，由于是软件公司配对乘客与司机，被投诉的司机将受到无客可接，甚至取消资格的惩罚，为了避免投诉，司机自然以客为尊。至于传统的士司机，乘客尽管受到不礼貌对待而满腹牢骚，下了车便＂冇仇报＂。

政府监管需时，若然诉诸法庭，一时三刻也解决不了问题，的士业界何不取长补短，自己饭碗自己救？司机衣着整齐，车厢保时清洁，已足以让乘客眼前一亮，如果的士团体众志成城，设立中央投诉机制实行业界自我监察，令司机有所警惕，淘汰害群之马，大幅提升服务质素必可收立竿见影之效。此外，Uber的好处是直接在信用卡扣数，乘客毋须跟司机因为现金找续问题引发争执；传统的士过去对加入电子货币付款模式并不热中，生怕会影响小费收入，现在是时候更积极地引进诸如八达通付款等方便乘客之举了。

参考外国经验，依靠政府监管并不是万全之策，外国的士司机愤怒过后，仍然要面对饭碗不保的窘境。运输及房屋局副局长邱诚武昨日表示，知道问题对市场造成冲击，会先用现有法例执法，至于有没有其他法例可以采用，可再与律政司商讨。

Uber虽然被的士业界称为＂强盗资本家＂，但该公司的经营哲学就是不惜承受各方批评，毋惧法律诉讼。有监于此，的士业界若要把生计受损程度减至最低，宜先从戒除陋习做起。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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