中国货币市场：主要回购利率稳中有降，中证金启动融资影响暂有限

路透上海7月8日 - 中国银行间市场周三主要回购利率 走稳，隔夜品种较上日基本持平，七天回购利率则微幅下行；上海银行间同业拆放利率 除隔夜品种上涨1个bp外，其余期限均有下降。

交易员称，早盘融出充裕不改，供需基本平衡，IPO暂停后，资金面短期暂无明显压力。对于央行表态协助中国证券金融股份有限公司以拆借、发债等方式获得流动性的消息，货币市场暂无明显反应。

东北一银行交易员称，早间货币市场平稳，“银行间感觉没太大变化，大行出钱依旧比较正常”。

今日银行间七天质押式回购利率 开盘于2.50%，与上日的开盘价持平，稍低于前日的加权平均利率2.5459%；隔夜回购利率 开盘于1.16%，上日加权平均利率为1.1634%。

华南一银行交易员称，此前IPO暂停后资金面平衡偏松，已无明显压力因素，回购利率经过前几日下行基本已调整到位，近期或呈小幅波动；至于中证金融资动作会否对银行间市场产生明显影响，还需视具体规模及价格而定。

中国证券金融股份有限公司周三回应发行短期融资券报导称，近期其启动了新一期短期融资券工作。中证金公司作为全国性证券类金融机构，拥有多种融资渠道，包括短期融资券、公司债券、同业拆借、短期借款等。但回应中未提及具体发债规模。此前第一财经日报指短融发行规模拟为800亿元人民币。

中国人民银行早间亦表示，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性，将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金公司维护股票市场稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1683 1.1634 +0.49

七天 2.5246 2.5459 -2.13

14天 2.9941 2.9967 -0.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0200 0.2850 +73.50

七天 1.7700 1.0100 +76.00

14天 1.8500 1.5850 +26.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3500 1.2600 +9.00

七天 2.6100 2.6000 +1.00

14天 3.1000 2.9800 +12.00

Shibor

其中:隔夜 1.1870 1.1760 +1.10

七天 2.5890 2.6100 -2.10

三个月 3.1860 3.1920 -0.60