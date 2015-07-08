港报社评：朝野放弃政治斗争，免使香港继续沉沦--明报7月8日

特首梁振英表示政府提出立法会财委会加开5次会议，目的为争取创新及科技局在休会前获通过拨款成立，梁振英心急发展经济，毋庸置疑，只是在泛民议员拉布和蓄意针对下，创科局拨款申请能否闯过财委会这一关，暂时未见乐观的理由。香港经济需要新增长点，创新科技是可寄望的领域，成立创科局主导并推动其事，本属理所当然，可惜此事已经成为梁振英与泛民议员的个人战争，对人不对事，事态折射出意气用事掩盖了客观理性务实的政局现况，若未能匡正而持续下去，香港沉沦之势将难以挽回。

政改方案否决之后，梁振英宣示政府调整工作重点，致力发展经济、改善民生。政改告吹，就调整政制推进民主进程，暂时已无可为，香港需要继续前行，追回因为政治争拗而滞后了的经济、社会和民生等各方面事务，梁振英的宣示是必然选择，没有其他路可走。另外，梁振英宣布政府改动财委会议事项目排序，先审议11项民生事项，把申请拨款成立创科局排到最后；同时，他提出期望与立法会议员建立新合作关系，随后分别约见各党派议员，显示梁振英释出善意，递出橄榄枝寻求和解，意图修补行政与立法关系。

只是，梁振英放软身段，未获泛民议员积极回应，据知在他约见个别泛民议员的场合，针锋相对，议员只差未拂袖而去而已。另外，从最近两次财委会会议所见，泛民议员对梁振英让步先处理民生项目拨款，除了趁机抽水并揶揄一番之外，拉布依旧，11项民生项目拨款，本无争议，但是两次会议之后只通过了6项，余下一次会议审议通过其余5项拨款，相信不会有问题，只是创科局拨款申请是否有时间正式审议，就看泛民议员会否高抬贵手了。

政府提出财委会再加5次会议，意在创科局＂抵垒＂，不过，这个目的能否达至，变数甚大。首先，有没有足够人数开会，需待尊贵的立法会议员是否愿意＂奉献＂；其次，本来尚有5项民生议题待议，即使加开5次会议，可能给不收手的泛民议员多了操作空间，若主席张宇人不剪布，创科局拨款申请能否提出来，仍然要打上问号。还有，大部分泛民议员对政府增加会议，有不同程度反弹，个别更摆出＂全面开战＂姿态，杀气腾腾。

拉布不得人心，泛民议员知之甚明，于是他们以监察政府使用公帑来包装拉布行为，只是，去年10月占领行动最热炽之时，泛民议员公开宣示过在立法会采取一系列不合作抗争，包括采取透过提问、质询、拉布等方式，瘫痪政府施政。这个宣示，未见泛民议员撤回，他们在议会内继续上演提问质询拉布等剧目，这条不合作抗争路线不变，创科局的活路，就有可能被堵死。

政府设立创科局，在立法会已经讨论了3年，历次提出，都被拉布拖死。检视泛民议员的取态，部分二话不说，把矛头直指梁振英，坚决反对是因为由他提出设立创科局；部分以要求当局交代创新科技蓝图、愿景之名，行百般刁难之实，实质是与梁振英对着干。创科局议题在立法会，原本只有个别偏激议员操作，现在演变至全体泛民议员的共同反对事项，可以说已经成为泛民议员与梁振英之间的人际战争，从相互攻防招数看来，庄严的议事堂已经沦为意气之争之所，对垒双方都意气用事，完全偏离了处理公共事务应有的客观理性、实事求是的精神和要求。

泛民议员指摘梁振英搞政治斗争，这是五十步笑百步而已，3年以来，泛民议员何尝不是以政治斗争手段对付梁振英？作为权力当局，若不寻思斗争对抗，朝野互动或许不致激化；只是，若在野力量蓄意挑衅，志切要斗倒权力当局，则很难想像对手会束手待毙。目前朝野斗争白热化，孰令致之？哪一方是始作俑者？不同立场或不同角度的人，会有不同认知和答案。客观事实是梁振英退让了，期望有＂新合作关系＂，但是泛民议员未调整，坚持斗下去，这般情势在今次审议创科局会否有改变，是未来两年香港管治良窳、行政立法关系会否回复合理状态的观察点。从经济发展和香港最大利益出发，当然希望政府闯关成功，成立创科局。可惜这个期望，现在只能祈祷，谁都没有把握。（完）

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