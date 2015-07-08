港报社评：反对派图＂拉死＂创科局，必遭票债票偿--文汇报7月8日

特首梁振英昨日表示，将向立法会财委会提出本月15日至18日加开会议，呼吁议员不要拉布，加快审议民生项目及创科局拨款。特区政府主动把民生项目提前审议，将创科局排在最后，既显示为民办实事、谋福祉的决心，也向立法会释出尊重合作的善意和诚意。反对派一意孤行企图以拉布＂拖死＂创科局，不仅恶化行政立法关系，更是直接损害香港的竞争力。反对派加剧香港被边缘化危机，损害港人整体利益，必遭票债票偿。

政改之后，梁振英提出社会应集中精力做好经济民生工作，将11项民生议题优先提请财委会审议，把已经审议了3年的创科局殿后，反映梁振英言行一致，以实际行动带领社会放下政争，将注意力转移到经济民生议题之上，同时希望反对派议员能够作出善意回应，以香港大局为重，放弃拉布。但反对派本性难移，拉布依旧。过去两星期财委会开了两次会议后，11项民生议题只通过了6项，会议进展较正常速度慢。立法会即将休会，为尽快通过余下的民生议题及创科局拨款，梁振英希望财委会加开会议，合情合理，符合市民的意愿和利益。

反对派议员恶意抹黑加开会议，更扬言＂全面开战＂，拉布阻止暑假休会前通过创科局的拨款申请。反对派议员不理会特区政府释出的善意，刻意拉布阻碍创科局，本身已经破坏行政立法关系，现反而攻击梁振英无商无量，根本是颠倒是非。反对派议员威胁不让创科局拨款在立法会休会前通过，再次暴露其反民生的本质。

创新科技对促进经济增长愈来愈重要，也为民众带来便捷和舒适的生活，是世界发展的大势所趋。香港在创新科技领域明显落后，近年在多个竞争力排名榜中，香港的位置持续下滑，创新力不足正是关键因素。外部竞争激烈，香港不进则退，必须在创新科技领域急起直追。成立创科局，加强统筹整合，发挥固有的资金、资讯和制度优势，加快香港产业升级换代，才能为年轻人提供更多创业就业机会，提升香港的整体竞争力。可惜，创科局因反对派的不断拉布，讨论了3年至今仍议而不决，未能成立，令香港浪费了许多时间和机遇。

反对派议员持续拉布，阻碍社会发展，政府和各界发展经济、改善民生的努力事倍功半，最终受害的是全港市民。议员作为民意代表不为民着想，反而损害市民利益，市民心中有数，一定会用选票教训拉布议员。（完）

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