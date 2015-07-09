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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 09:32 BJT

更正-****主要国家经济指标预测--7月9日****

(更正：改正日本机械订单数据前值并补充预估值)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值  
    7月8日(三)      
    2350 日本机械订单(较前月)                          5月      -5.0%      +3.8%
                     (较上年同期)                              +16.3%      +3.0%
    
    7月9日(四)        
    0130 澳洲就业人口(万人)                            6月     减少0.5   增加4.2
             全职就业人口(万人)                                   --    增加1.47
             就业参与率                                          64.7%     64.7%
             失业率                                               6.1%      6.0%
     --  韩国央行利率决议                              7月        1.5%     1.50%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    5月      -0.80%     +1.9%
                       进口(较前月)                              +0.9%     -1.3%
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差210   顺差223
    1100 英国央行利率决定                              7月        0.5%      0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                        6月     19.00     20.17
    1230 加拿大新屋价格指数                              5月     +0.1%     +0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)             7月4日当周      27.5      28.1
                         四周均值(万人)                            --     27.475
                   续请失业金人数(万人)          6月27日当周     224.8     226.4
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      6月         --      -3.5%
             进口物价(较上年同期)                                  --     -14.6%
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                6月       持平      +0.3%
                               (较上年同期)                     -2.3%      -2.1%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    7月7日(二)        
 　 2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  6月       +2.5%      --                 
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              5月  盈余18,809  盈余15,420     
    
    7月8日(三)  
  　0300 韩国L货供额(较上年同期)                       5月       +9.5%      --      
    0500 日本服务业景气判断指数                        6月        51.0      --       
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周   　  383.5      --      
             再融资指数                                        1,342.9      --    
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        5月　　  -14.5%    -5.0%    
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        5月   增加160.9 增加185.0 
    2245 新西兰电子卡零售销售额(较前月)                6月       +0.5%      --       
                           (较上年同期)                          +5.0%      --       
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              6月        正40     正37(完)

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