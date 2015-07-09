更正-****主要国家经济指标预测--7月9日****

(更正：改正日本机械订单数据前值并补充预估值) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月8日(三) 2350 日本机械订单(较前月) 5月 -5.0% +3.8% (较上年同期) +16.3% +3.0% 7月9日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 6月 减少0.5 增加4.2 全职就业人口(万人) -- 增加1.47 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 6.1% 6.0% -- 韩国央行利率决议 7月 1.5% 1.50% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 5月 -0.80% +1.9% 进口(较前月) +0.9% -1.3% 贸易收支(亿欧元) 顺差210 顺差223 1100 英国央行利率决定 7月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 19.00 20.17 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.1% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月4日当周 27.5 28.1 四周均值(万人) -- 27.475 续请失业金人数(万人) 6月27日当周 224.8 226.4 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -3.5% 进口物价(较上年同期) -- -14.6% 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 持平 +0.3% (较上年同期) -2.3% -2.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 +2.5% -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 盈余18,809 盈余15,420 7月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 +9.5% -- 0500 日本服务业景气判断指数 6月 51.0 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 383.5 -- 再融资指数 1,342.9 -- 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -14.5% -5.0% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加160.9 增加185.0 2245 新西兰电子卡零售销售额(较前月) 6月 +0.5% -- (较上年同期) +5.0% -- 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 正40 正37(完)