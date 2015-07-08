台湾汇市：台币盘初贬破31.00价位，因陆股续挫及出口数据不佳

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月8日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投走贬。交易员表示，受中国股市跌势不止以及希腊救助协议未见成果等外部因素，以及台湾6月出口数据劣于预期、台股大跌等内部因素拖累。
汇银人士指出，中国与希腊问题未解，造成避险需求持续升温，多数非美货币成抛售对象，与台湾在出口竞争的韩元继续贬值，盘中创下一年低位，诸多负面因素让台币贬破31.00价位。
〞大家怀疑陆股救不起来，是不是有什么外面看不到的原因。〞一位大型银行交易员表示。
另一银行交易主管称，盘初外资的美元需求明显增加，不过出口商在31.00价位的抛汇卖压也不小，使得台币贬值幅度没有进一步扩大。
台湾财政部周二公布，6月出口金额较上年同期跌13.9%，明显逊于市场预估的衰退6.0%。
本地时间10:12，韩元/美元 报1,135.9，昨日收在1,130.2。
同时间，大盘加权股价指数 跌1.84%报9,080.24点。大陆上证综合指数 则是重挫3.88%。
台币早盘实质交易区间落在30.998-31.028；上日交易区间在30.953-30.986。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元自折价转为溢价；一个月美元/台币远汇 暂报31.030/31.050，上日收在31.054。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.000-31.050
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