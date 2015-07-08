港报社评：中一需求将回升，学额宜保留弹性--星岛日报7月8日

9月新学年升中派位公布结果，高达九成一学生获派首三志愿学校升读，与去年并列历史高位，对大部分学生和家长来说，是开心的事。派位命中率高，反映升中人口下跌，对不少处于收生弱势的学校，却是头痛的事。 近年学生获派往心仪中学的比例上升，主要原因是十多年前香港经济差，出生率下降，尤其是今明两年升读中一的学生，在约12年前出生，时逢经济谷底加沙士肆虐，很多夫妇推迟生育计画，形成今天升学竞争压力得以减轻。 不过，中学出现位多人少，一些收生比较差的中学，就面对缩班裁员问题。当局为了减少缩班杀校引起的痛楚和教育界怨气，这几年与中学达成逐步减少每班中一学生人数的安排，即使有了这减派措施，粗略 估计全港中学新学年开班总数仍然可能要减少41班。 有一种想法是趁学生人数减少的机会，对学校进行优胜劣败的自然淘汰。可是，收生少的学校不一定是因为办得差，可能只因所处地区人口老化，部分收生多的学校可能纯因地利而非教学表现。以＂杀掉＂收生少的学校来提升教育质素，流于粗疏。 有教育团体则希望趁此机会推行小班教学，但是，推行小班教学的目的，不应该是为了避免缩班杀校以保教师饭碗，由于涉及额外资源非常庞大，需要从长计议。 以淘汰学校或者小班教学来解决近年＂僧少粥多＂的问题，都忽略了这现象到两年后会逐步扭转，学生增幅可能非常大，原因之一是出生率回升，原因之二是有大量在港出生时父母皆非港人的儿童，将到达升中年龄。 双非童导致学位供应紧张，早在小学阶段显示出来。为了应付适龄学生需求，部分小学这几年要增加每班人数，开设＂大肚班＂作为权宜之计。这个问题过几年就要由中学来面对。 假若当局这几年缩班杀校，或者急推小班，两、三年后如何临急抱佛脚变出一大堆学额，增加一大堆校舍或课室，添聘一大堆教学人员，来应付到时急增的需求？ 当局现时的减派措施，属于＂进可攻，退可守＂，虽然基于每班30-31人的粗略估计，会有41班多余，但是由于最低开班綫是25人，极端情况下一所中学收到26人已经可以摊匀开两班，故此实际缩班数目不会多，而两、三年后，当局可以因应适龄学生增加而调升每班中一的学生人数，应付需求。 不过，过了双非高潮后，就算出生率提升都避免不了学生人数下跌，当局宜早作筹谋，尤其是针对不同地区人口年龄的未来变化，预先计画迁校的软硬件安排，把部分处于人口老化地区的学校搬去年轻小家庭多的地区，处理好供求关系，让教育资源得到最适当的运用。（完）