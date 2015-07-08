更新版 1-中港个股：海通证券遭国投公司悉数减持H股，公司拟回购股份及高管买股

(新增配售定价、评级及细节)

路透香港7月8日 - 中国大型券商--海通证券 周三遭国家开发投资公司以高达两成折让，悉数减持其所持的H股，套现63.3亿港元。与此同时，海通证券表示计划进行股份回购，公司高管或雇员亦可能购买公司股份，为近日的沈重沽压略释放压力。

海通证券A、H股今早暂停买卖，其A股午盘恢复交易，但一开市即跌停板。其H股则继续停牌。

公司在上海交易所的声明称，截至目前为止公司一切经营活动正常，流动性充裕且风控指标均优于监管指标。此外，海通证券并预计上半年业绩将按年大幅提升，并将在10日内公布上半年业绩快报。

受到希腊公投反对纾困条款及A股市场调整双重夹击下，资金自由进出的香港股市近日沦为市场＂提款机＂。恒生指数 今天再度暴跌，最多曾急挫逾半成，失守24,000点水平。

＂市场沽售中国股票加剧，香港市场受压，一些投资者相信离岸市场可成为他们的安全阀。＂中信里昂中国研究部董事总经理张耀昌表示。

中资券商股今天受到重挫，中信证券 、银河证券 国泰君安国际 等最多急挫二至三成。

不过，在中国证监会公布中证金向21家证券公司提供了2,600亿元人民币的信用额度，用于证券公司自营增持股票，鼓励上市公司大股东及高层增持股票稳定股价等举措后，券商股跌势略为减缓。

据路透周二晚间获得的销售文件，海峡产业投资基金旗下Dawn State按每股11.12-12港元，配售5.694亿股海通证券H股，相当于海通已发行H股比例16.7%。海峡产业投资基金属国家开发投资公司旗下企业。

配售价较海通证券H股昨天收盘价13.9港元折让最多20%。资料显示，国家开发投资公司是于去年12月中按每股15.62港元，通过参与海通300亿港元H股增发计划，认购该批股份。 国投公司最后以每股11.12港元低端定价配售股份，其将录得逾25亿港元亏损。

海通证券H股股价本月以来已跌去近三分一，周二收低13.2%，报13.9港元。（完） (记者 Saikat Chatterjee/梁慧仪; 审校 曾祥进)