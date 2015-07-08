《汇市简讯》美元指数在亚洲时段持稳，冒险意愿削弱

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元指数亚洲时段跌0.1%，避险情绪导致日圆交叉盘走低
* 标普E-mini股指期货跌0.48%，上海沪综指跌4%，亚洲除日本股市跌2%，大连铁矿石跌7.9%
* 动量指标呈中性。5、10和20日移动均线上移，波林格区间扩大
* 看涨趋势确立，上看5月趋势高位97.77
* 五日移动均值96.42和稍早高位96.87分别为首道支撑/阻力位
(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。