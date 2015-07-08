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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 10:55 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段持稳，冒险意愿削弱

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* 美元指数亚洲时段跌0.1%，避险情绪导致日圆交叉盘走低

* 标普E-mini股指期货跌0.48%，上海沪综指跌4%，亚洲除日本股市跌2%，大连铁矿石跌7.9%

* 动量指标呈中性。5、10和20日移动均线上移，波林格区间扩大

* 看涨趋势确立，上看5月趋势高位97.77

* 五日移动均值96.42和稍早高位96.87分别为首道支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/nuf25w

(完)

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