更新版 1-中国债市动态：现券收益率大跌后获利回吐，股市走向仍是风向标

* 现券收益率大跌后止盈盘现身

* 股市恐慌避险资金蜂拥入债市

* 短期获利浮筹较多，消化后现券仍有走强空间

* 关注股市动向及会否引发系统性金融风险 (新增更多市场评论及背景)

路透上海7月8日 - 中国银行间债市周三现券收益率盘初大跌，10年国开活跃券一度下行逾10个基点(bp)，因股市再现恐慌性抛售，进一步推升避险情绪；不过债市连续数日强势已累计了不少获利盘，随后止盈抛盘现身，收益率跌幅收窄；IRS则是长端降幅稍大，短端变化有限。

交易员并指出，救市政策轮番登场也难以阻止股市下泄，资金蜂拥进入债市避险，在短期消化获利筹码后现券仍有走强空间；但如果股市进一步滑向深渊，则可能引发系统性金融风险，债市恐也难逃牵连。

“开始（收益率）狂下，后来止盈盘出来，回去不少，现在（国开活跃券）150210成交在3.87%，早上最低到3.78%，”上海一银行交易员称。

他谈到，股市不断暴跌令风险偏好骤降，很多打新和理财资金都回流买债，如果股市颓势不改，接下来债市机会未尽，但若股市风险进一步加剧，有可能导致资本外流出现，届时债市亦难独善其身。

中国股市沪综指周三开盘重挫7%后跌幅有所缩减。分析师指出，监管层在开盘前出其不意地出台多项利好，虽然令空头措手不及，但亦令利好政策效应难有效发挥，市场人气极度低迷。

中国央行今日宣布，将积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性，将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金维护股票市场稳定。

北京一银行交易员则表示，债市短期强势告一段落，随着收益率逐步接近上轮行情的低点，“再向下需要有事件驱动才行，（150210）3.8%是上次的低点。”

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8750%/3.8550%，上日尾盘为3.93%/3.90%；剩余期限近10年的国债150005券 最新报价在3.40%/3.37%，上日尾盘为3.4250%/3.40%。

一级市场方面，财政部稍早招标发行的七年期固息国债中标利率为3.30%，明显低于此前3.36%的预测均值，受上午二级走势带动；该期债边际中标利率为3.36%，投标倍数1.85倍。

上海一券商交易员指出，七年国债定位虽较低，但投标倍数不高，显示在收益率连续大跌后，做多动力已显减弱迹象，债市短期需要一定的整固。

交易员透露，新发的七年国债在一级半市场上的报价为3.34%/3.38%，明显高于票面利率水平。