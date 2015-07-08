《全球汇市》亚股全线下挫引发避险，美元和日圆上涨而欧元回吐涨幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
通常在避险情绪加剧时遭遇抛售的澳元兑美元下挫至六年新低。
澳元 一度跌至0.7390美元，为2009年5月以来最低。
投资者关注今日晚些时候欧洲高风险资产市场如何对中国股市暴跌、以及希腊正式申请两年期贷款(应会在周三提出)作出反应。周日召开的欧盟峰会可能将决定希腊的命运，在此之前希腊必须提交申请。
法国巴黎银行的分析师称，现阶段没有什么特别乐观的理由，并警告称即使就希腊问题形成全面解决方案，欧元仍可能重又走软。
这些分析师在客户报告中还称：“如果市场开始预期希腊能够达成协议，那么价格动向或预示还有更多空头回补的空间。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0983 1.1010 -0.25 -9.21 1.2097
美元/日圆 122.07 122.53 -0.38 +2.00 119.68
欧元/日圆 134.07 134.87 -0.59 -7.40 144.78
美元/瑞郎 0.9465 0.9462 +0.03 -4.79 0.9941
英镑/美元 1.5425 1.5460 -0.23 -0.95 1.5573
美元/加元 1.2735 1.2702 +0.26 +9.61 1.1618
澳元/美元 0.7408 0.7447 -0.52 -9.30 0.8168
新西兰元/美元 0.6643 0.6647 -0.06 -14.80 0.7797
澳元/日圆 90.430 91.270 -0.92 -7.49 97.750
新西兰元/日圆 81.090 81.430 -0.42 -13.10 93.310
英镑/日圆 188.29 189.37 -0.57 +1.02 186.38
澳元/新西兰元 1.1150 1.1199 -0.44 +6.50 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/汪红英/李爽/孙国玉；审校 孙茉莉/王兴亚/于春红/徐文焰)
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