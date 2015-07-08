中国汇市：人民币放量持在6.21，央行维稳离岸CNH由跌转涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月8日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微升，中间价则小跌至一个月低点。市场人士称，央行维稳态度坚决，人民币依然坚守6.21元关口支撑，多空博弈激烈成交明显放量；受套利影响，离岸CNH在境内即期开盘后即由跌转涨；不过美元/人民币长端掉期因恐慌买盘涌出升至三个月新高。
交易员指出，市场恐慌之时，央行维稳之心更坚，短期汇率方向性选择可能性更低。
他们并表示，监管层开盘前维稳股市措施未见起效，中港股市跌幅均超4%，沪股通 继续出现大幅净卖出，人民币贬值预期继续升温，然各方对央行维稳汇市信心较足。
“ 即期还是很稳，早盘只是短暂跌破6.21，离岸CNH被套利盘拖住，继续大跌也不会。即期动不了，用掉期做个对冲嘛，但感觉掉期还是有点恐慌。”一外资行交易员表示。
北京时间11:13，人民币兑美元即期报6.2094元，上日收报6.2100元。今日人民币兑美元中间价 为6.1175元，上日中间价为6.1166元。
离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2203/6.2208元，上一交易日尾盘报6.2212元。周二则一反近期走稳趋势，尾盘创两个半月来的低位，交易员称A股大跌和希腊因素引发风险忧虑。
截止北京时间11:14，境内美元兑人民币一年期掉期 升水升至1,720点子，较昨日上涨超6%。而即期市场也在6.21元附近激烈博弈，截止北京时间11:14，美元/人民币即期成交量 已达125亿美元。而沪股通继续净卖出44.16亿元，本周前两日已累计出现超235亿元的净卖出。
全球汇市方面，美元和日圆周三上涨，受投资者避险买盘推动，因亚洲股市全线下跌，打击了冒险人气，中国股市下跌尤其严重。
而截止北京时间11:14，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2810/6.2860，上日尾盘为6.2750。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。