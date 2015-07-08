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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 11:27 BJT

《香港重要政经日程》--7月8日-7月13日

================== 今日重要政经消息=================

7月8日（周三）

-- 培力控股 首日挂牌。

-- 环球医疗金融 首日挂牌。

================== 近期重要政经消息=================

7月9日（周四）

-- 迅销 公布第三季度业绩。

--10:00 龙源电力 在中国举行股东特别大会。

7月10日（周五）

--11:00 中渝置地 股东特别大会。

*7月13日（周一）

14:30 中国中药 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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