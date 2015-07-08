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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 11:47 BJT

韩国金融市场：韩元盘中跌至两年低位，韩股下滑至三周最疲弱水准

韩股综合股价指数(KOSPI) 跌1.2%至2,016.53点，盘中一度跌至2,014.66点，为6月16日以来最低。下跌股和上涨股分别为565支和262支。

东部证券的股票分析师Kang Hyun-gie表示，中国股市暴跌拖累了韩股。中国是韩国最大的出口市场。

医药类股 跑输大盘，大跌5.5%，39支医药股中有38支个股下跌。

外资今日或连续第四日卖超韩股，截止午盘卖超1,800亿韩元(1.59亿美元)韩股。

韩国三年期公债9月合约 涨0.09点，报109.09。

0255GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,135.6 1,130.2

日圆/韩元 9.2891/947 9.2502

韩国公债期货 * 109.09 109.00

韩国综合股价指数 2,016.53 2,040.29

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 张若琪/孙国玉/汪红英；审校 戴素萍/张明钧/艾茂林)

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