中国证券：国家队救市两天券商两融净减少2,807亿元，降杠杆续推进

路透上海7月8日 - 在上周末中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模在周一和周二共净减少2,807亿元人民币。业内估计，目前这种每天千余只股票跌停的情况下，预计券商两融平仓盘短期内还将继续，整个市场的降杠杆动作还将延续。

自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的降杠杆如草原大火似到处蔓延，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最近已波及到杠杆比例较低的券商两融业务。

沪深证交所数据显示，截止周二收盘，全市场的融资融券余额为16,289.2亿元，较上日减少1,409.5亿元，周一净减少1,397.8亿元，而上周五亦减少1,253.5亿元。自6月23日起，两融业务规模开始持续减少，每日减少额约在五六百亿元，目前已累计减少逾6,400亿元，降幅近三成。