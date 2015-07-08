中国证券：国家队救市两天券商两融净减少2,807亿元，降杠杆续推进

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月8日 - 在上周末中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模在周一和周二共净减少2,807亿元人民币。业内估计，目前这种每天千余只股票跌停的情况下，预计券商两融平仓盘短期内还将继续，整个市场的降杠杆动作还将延续。
自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的降杠杆如草原大火似到处蔓延，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最近已波及到杠杆比例较低的券商两融业务。
沪深证交所数据显示，截止周二收盘，全市场的融资融券余额为16,289.2亿元，较上日减少1,409.5亿元，周一净减少1,397.8亿元，而上周五亦减少1,253.5亿元。自6月23日起，两融业务规模开始持续减少，每日减少额约在五六百亿元，目前已累计减少逾6,400亿元，降幅近三成。
海通证券发布最新报告称，从应对2013年下半年债市“钱荒”来看，政府对导致金融风险的高杠杆态度坚决，相信本轮政府救市的重要目标就是降低股市的高杠杆。 （完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。