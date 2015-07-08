路透基点：亚洲卫星2.4亿美元红利贷款发起有限银团--TRLPC

路透香港7月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲卫星2.4亿美元五年期红利贷款发起有限银团。

牵头行兼簿记行国泰世华银行、中国信托商业银行、ING银行和兆丰国际商业银行在6月24日签订贷款。

贷款包括A部分2亿美元定期贷款和B部分4,000万美元循环贷款。

A部分将在一年宽限期后开始偿还，分五次不等额偿还，每年还款一次。前四次每次还款1,000万美元，最后一次还款1.6亿美元。平均贷款期限为4.5年。

第一年利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点，随后按照杠杆比率调整：3倍以上为250个基点，2.1-3倍为225个基点，2倍或以下为200个基点。

承贷1,500万美元及以上的银行将获100个基点的前端费，以及主办行头衔。承贷1,000-1,400万美元的银行将获75个基点的前端费，以及安排行头衔。

7月30日将在香港举行银行推荐会。回复截止日为8月28日。

贷款将用于亚洲卫星发放一项最多6亿美元的特殊中期红利。

据亚洲卫星6月24日的股票交易所文件显示，贷款由亚洲卫星全资子公司Asia Satellite Telecommunications Co Ltd和AsiaSat BVI Ltd提供担保。