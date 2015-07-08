路透基点：四川雅康高速公路签署50亿元人民币项目融资协议--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，四川雅康高速公路有限公司于6月30日签署了50亿元人民币(8.05亿美元)的25年期项目融资，用于支持四川省内雅康高速公路的建设。
牵头行、簿记行兼额度分配行中国工商银行最终承贷20亿元。
另外四家国有银行分享参贷行头衔：中国国家开发银行和中国邮政储蓄银行各自承贷10亿元，中国进出口银行承贷7亿元，中国农业银行承贷3亿元。
消息人士称，贷款利率为人民银行基准利率的100%。
这条连接雅安和康定的高速公路长约135公里，于2014年4月开工，预计将于2017年投入商业运营。(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。