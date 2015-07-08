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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 12:36 BJT

路透基点：四川雅康高速公路签署50亿元人民币项目融资协议--TRLPC

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，四川雅康高速公路有限公司于6月30日签署了50亿元人民币(8.05亿美元)的25年期项目融资，用于支持四川省内雅康高速公路的建设。

牵头行、簿记行兼额度分配行中国工商银行最终承贷20亿元。

另外四家国有银行分享参贷行头衔：中国国家开发银行和中国邮政储蓄银行各自承贷10亿元，中国进出口银行承贷7亿元，中国农业银行承贷3亿元。

消息人士称，贷款利率为人民银行基准利率的100%。

这条连接雅安和康定的高速公路长约135公里，于2014年4月开工，预计将于2017年投入商业运营。(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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