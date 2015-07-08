路透基点：中集安瑞科拟筹资1.50亿美元三年期定期贷款--TRLPC

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中集安瑞科控股有限公司拟筹资一笔1.50亿美元三年期定期贷款。

台北富邦银行为牵头行兼簿记行，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。

本项贷款在两年宽限期之后，将分三期每半年一次不等额偿还，还款比例为10%(第1-2期)和80%(第3期)，贷款平均年限为2.85年。

银行获邀以下列档次参贷：承诺贷款3,000万美元或以上者，综合收益228个基点，获得牵头行头衔及80个基点的前端费用；承诺贷款2,000-2,900万美元者，综合收益221个基点，获得主办行头衔及60个基点的费用；承诺贷款1,000-1,900万美元者，综合收益214个基点，获得安排行头衔及40个基点的费用。

银行会议已于6月29日在台北举行，预定将在7月7-8日安排到江苏省南通市和张家港市进行实地参访。

银行回复截止日为7月底。

融资所得将做为一般企业用途。