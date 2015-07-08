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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 13:08 BJT

日本债市：公债价格上涨，股市全线下跌引发避险买盘

亚洲股市全线下跌，受中国股市重挫和希腊债务疑虑挥之不去的打压。沪综指 跌3.9%，日股日经指数 跌2.8%。

美国公债和德国公债等其他重要避险资产的价格则上涨，美债及德债收益率均跌至五周低位。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.100% -0.5 0.105%

10年期公债 0.425% -2.5 0.450%

20年期公债 1.185% -3.0 1.215%

30年期公债 1.435% -3.0 1.465%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.28 +0.37 146.91

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)

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