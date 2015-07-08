日本债市：公债价格上涨，股市全线下跌引发避险买盘

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
亚洲股市全线下跌，受中国股市重挫和希腊债务疑虑挥之不去的打压。沪综指 跌3.9%，日股日经指数 跌2.8%。
美国公债和德国公债等其他重要避险资产的价格则上涨，美债及德债收益率均跌至五周低位。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.005%
五年期公债 0.100% -0.5 0.105%
10年期公债 0.425% -2.5 0.450%
20年期公债 1.185% -3.0 1.215%
30年期公债 1.435% -3.0 1.465%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.28 +0.37 146.91
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)
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