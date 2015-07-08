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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 13:45 BJT

美国个股：微软计划最快周三宣布新一波重大裁员--纽约时报

路透7月8日 - 纽约时报报导指出，微软 计划最快周三宣布新一轮重大裁员。

纽时引述消息人士称，此波裁员是微软一年前规划约裁减18,000名员工之外的计划。

该报导引述消息称，裁员预计将影响微软硬件部门，和从诺基亚收购的智能手机业务。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)

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