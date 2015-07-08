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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 14:15 BJT

新兴汇市：中国股灾打压新兴亚币多下跌；马来西亚央行入市支撑马币

马币几无变动，马来西亚央行出手将马币汇率维持在3.8100上方。周二时，马币兑美元贬破亚洲金融危机期间于1998年9月实施的固定汇率3.80。该固定汇率在2005年被取消。

然马币料仍将疲弱，因股债价格均下跌。

马来西亚股市 下跌0.8%。10年期 、五年期 及三年期 政府公债收益率走扬。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.88 122.56 +0.56 -1.82 119.66

坡元 1.3560 1.3540 -0.15 -2.21 1.3260

台币 31.025 31.162 +0.44 +2.23 31.718

韩元 1136.15 1130.20 -0.52 -3.24 1099.30

泰铢 34.00 33.93 -0.21 -3.24 32.90

菲律宾披索 45.22 45.18 -0.09 -1.11 44.72

印尼卢比 13333.00 13325.00 -0.06 -7.15 12380.00

印度卢比 63.56 63.46 -0.15 -0.83 63.03

马币 3.8050 3.8070 +0.05 -8.11 3.4965

人民币 6.2085 6.2100 +0.02 -0.07 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/戴素萍 审校 艾茂林/王兴亚/白云)

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