中港个股：中国石化预计二季度净利环比增长10倍以上

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月8日 - 中国石油化工股份有限公司 周三午间在上证所刊登业绩预增公告，预计二季度净利较第一季增长10倍以上。
据公司一季度，按中国会计准则，中国石化实现净利16.85亿元，每股收益0.014元。
中国石化A股午后跌0.48元，或6.43%，报6.99元,H股午盘开市不久即暂停交易，午盘初报6.160港元，跌0.22港元或3.45%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。