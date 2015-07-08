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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 13:57 BJT

中港个股：中国石化预计二季度净利环比增长10倍以上

路透上海7月8日 - 中国石油化工股份有限公司 周三午间在上证所刊登业绩预增公告，预计二季度净利较第一季增长10倍以上。

据公司一季度，按中国会计准则，中国石化实现净利16.85亿元，每股收益0.014元。

中国石化A股午后跌0.48元，或6.43%，报6.99元,H股午盘开市不久即暂停交易，午盘初报6.160港元，跌0.22港元或3.45%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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