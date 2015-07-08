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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 17:27 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币放量微收升，央行维稳离岸CNH由跌转涨

* 人民币放量微收升
    * 中间价则小跌至一个月低点
    * 股汇双杀局面暂时不会出现

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京7月8日 - 人民币兑美元即期 周三放量微收升，中间价则小跌
至一个月低点。市场人士称，央行维稳态度坚决，境内CNY依然坚守6.21元关口支撑，加之
套利盘境外结汇带动，离岸CNH亦由跌转涨；不过一年期美元/人民币掉期升水因恐慌买盘涌
出一度升至逾三个月新高。
    
    他们并指出，市场恐慌之时，央行维稳之心更坚，目前来看股汇双杀局面不会出现。不
过市场对昨日美元/人民币期权隐含波动率 衡量的恐慌性指数急升仍心有余
悸，加之目前企业分红等季节性购汇需求较为旺盛，未来即期是否会跌破6.21元支撑，关键
还看央行是否会加码干预汇市。
    
    “    即期还是很稳，早盘只是短暂跌破6.21，离岸CNH被套利盘拖住，继续大跌也不
会。即期动不了，用掉期做个对冲嘛，但感觉掉期还是有点恐慌。”一外资行交易员表示。
    
    交易员们并指出，以A股暴跌为导火索，恐慌情绪加之此前美元空头止损，共同引致人
民币在盘初跌破6.21元关口，多空博弈激烈令成交明显放量。目前人民币贬值预期主要来自
中港股市暴跌与希腊债务危机恶化，这导致避险情绪升温，沪股通 今日继续净
卖出与近日港币 汇率承压均是佐证，外资撤离香港回流美国亦令离岸CNH承压。
        
    今日监管层维稳股市措施尚未见起效，中港股市跌幅均超5%，沪股通 继续
出现净卖出65.87亿元，人民币贬值预期仍在升温，不过各方对央行维稳汇市信心较足。
    
    招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮点评称， 离岸人民币已经出现贬值势头，
但预料不会影响在岸汇率，央行对在岸汇率的管控能力无须担心，在岸即期汇率仍将保持稳
定，股汇双杀的局面不会出现，不过离在岸即期、远期价差拉宽，跨境机会重现，离岸人民
币的贬值压力将持续至境内股市企稳之时。   
        
    全球汇市方面， 日圆兑美元周三升至六周高点，中国股市难以摆脱跌势，令本已受到
希腊债务危机打击的投资者寻求避险。 

    日圆兑美元周三升至六周高点，中国股市难以摆脱跌势，令本已受到希腊债务危机打击
的投资者寻求避险。
    
                                           今日             上日       升贬
            即期成交价格                  6.2094           6.2100      0.01%
                  中间价                  6.1175           6.1166     -0.01%
            成交额                       240亿美元                       
                                                                         
 日内美元/人民币相对中间价最大波幅   1.56% (上限±2%)       日高       日低
                日内波动幅度(pips)          46             6.2084     6.2130
            2015年来即期升贬值幅度        -0.09%                              
          1年期美元/人民币掉期升水         1730                          
                                                                     
                                                                         
                                           今日             上日         
             1年期NDF                  6.2745/6.2825       6.2750        
                     CNH即期           6.2174/6.2184       6.2212        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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