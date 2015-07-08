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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆下跌；中国股市崩跌

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    * 澳元兑美元跌0.47%，美元兑日圆跌0.40%，澳元兑日圆跌0.82%，
美元兑韩元涨0.47%
    * 日经指数跌2.73%，中国沪综指跌5.04%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数跌2.7%，美国10年期公债收益率报2.21%，美国原油跌0.61%
    * 欧盟周日召开峰会，希腊还有获救机会 
    * 中国股市沪综指早盘继续大跌，监管层开盘前出利好令市场反应不
及 (完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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