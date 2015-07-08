《路透晚报》--7月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国投资：商务部发言人称对希腊投资有限，债务违约冲击不大

中国日报周三引述商务部的说法报导，中国对希腊投资有限，因而不会受到希腊债务违约的太大冲击。商务部发言人沈丹阳表示，中国对希腊投资13亿美元，集中在航运及电信产业，投资金额不大。

--《综述》中国股灾对实体经济冲击有限，但令中产阶层梦碎

中国股市正经历有史以来最严重的一场危机。面对仍在延续的股灾，部分券商分析报告预期其对中国实体经济的冲击有限，而且也不会给金融体系带来系统性风险，但蒸发的数万亿市值却令中国中产阶层梦碎。

--路透专访：中国要守住GDP增长7%底线需要更灵活货币政策--专家

中国如何成功度过爬坡过坎的经济转型期？民生证券首席经济学家邱晓华认为，要确保中国实现2020年GDP(国内生产总值)较2010年翻一番的目标，未来五年中国经济必须保持7%左右的增长底线，并需要更灵活的货币政策，才能纾缓转型期给企业经营所带来的各种阵痛。

--香港房地产：5月楼价按月升幅显着放缓至0.37%，楼价及租金续创新高

香港差饷物业估价署周三发表的临时数字显示，5月份全港私人住宅楼价按月升0.37%，楼价续攀新高，但升幅比4月显着放缓；至于租金连升15个月，继续创历史新高。

【证券/行业】

--《综述》中国股市救市措施加码仍难挡股票抛售压力，A股继续自由落体

中国政府周三又祭出多项利好政策救助正处于水深火热中的股票市场，包括向中证金和券商提供充足“弹药”，但是A股大盘依然不管不顾，继续自由落体，沪综指大幅收跌5.9%至近四个月新低。

--中国央行：积极协助中证金以多种方式获得充足流动性，支持稳定股市

为支持股票市场稳定发展，中国人民银行周三早间表示，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。

--中国金融：中证金获央行充足流动性支持，并向券商自营增持提供资金

中国证监会新闻发言人邓舸周三表示，中国证券金融股份有限公司已获得央行充足流动性支持，并持续通过多渠道向证券公司提供足额资金。

--中国证券：财政部承诺不减持所持上市公司股票，支持国有金融企业增持

中国财政部周三表示，股市异常波动期间，财政部在履行出资人职责时，承诺不减持所持有的上市公司股票，以促进资本市场持续稳定健康发展，维护上市公司各类股东合法权益。

--中国证券：中证金加大对中小盘股买入，中金所提高中证500期指空仓保证金

中国证监会双拳出击，一方面出手加大中小盘股的购买力度，另一方面提高中金所中证500期指的空仓保证金，国家队救市策略再度变招。

--中国保险：放宽险资投资单一蓝筹股比例，由5%上调至10%--保监会

中国保监会周三下发通知称，放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例，将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5%调整为10%。

--中国金融：鼓励上市公司大股东及高层增持股票稳定股价--证监会

中国证监会周三下发通知，支持上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。

--中国央企：承诺在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票

中国国有资产监督管理委员会周三刊登全体央企的承诺书，表示主动承担社会责任，作负责任的股东，在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。

--中国证券：约550家上市公司新申请停牌，沪深逾四成股票停牌“避风头”

在中国A股股灾未能缓解之时，停牌已成为上市公司短期“避风港”，继周二有200多家上市公司以各种理由申请停牌之后，周二晚间又有约550家上市公司申请停牌。

--中港个股：中信证券称管理层将促成主要股东增持，高管及员工将自发购股

中国最大券商--中信证券在公司股票周三早盘大跌后，当日午间公告称，公司经营管理层将促成公司股东增持公司股份，公司高级管理人员及员工将在合法合规的前提下自发购买公司股份。

--中港个股：中信证券建言七条措施提升市场对券商信心，避免系统风险

中国最大的券商中信证券周二稍晚发出建议书，提出七条建议措施，以提升市场对证券公司的信心，保持证券公司经营稳定，避免出现系统性流动风险。

--中国证券：国家队救市两天券商两融净减少2,807亿元，降杠杆续推进

在上周末中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模在周一和周二共净减少2,807亿元人民币。业内估计，目前这种每天千余只股票跌停的情况下，预计券商两融平仓盘短期内还将继续，整个市场的降杠杆动作还将延续。

--中港个股：海通证券遭国投公司悉数减持H股，公司拟回购股份及高管买股

中国大型券商--海通证券周三遭国家开发投资公司以高达两成折让，悉数减持其所持的H股，套现63.3亿港元。与此同时，海通证券表示计划进行股份回购，公司高管或雇员亦可能购买公司股份，为近日的沈重沽压略释放压力。

--中港个股：广发证券上半年业绩预增约四倍，已划拨资金投资蓝筹股ETF

中国股市上半年交投活跃推升券商股业绩。广发证券发布公告称，预计上半年净利同比增长398.87%-404.84%，主因股票市场总体上呈量价大幅度上升态势。

--香港股市：恒指重挫5.8%，创2008年10月以来最大单日跌幅

香港股市周三创下2008年10月以来最大单日跌幅，受内地股市再次暴跌以及偏空的海外市场拖累。市场对希腊能否达成救助协议浮现新的疑虑。

--台湾股市:创逾三年单日最大跌幅，因陆股重挫及出口数据不佳

台湾股市周三收盘重挫近3%，创逾三年单日最大跌幅。分析师表示，主要受大陆股市跌势不止引发亚股全线下跌、希腊危机未见缓和以及台湾6月出口数据明显劣于预期拖累。

--企业并购：复星国际称将以2.1亿欧元收购德国私营银行H&A所有股权

中国民营投资集团--复星国际周三宣布，将收购德国私营银行Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA（H&A）所有普通股，最高购买价2.1亿欧元。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率大跌后获利回吐，股市走向仍是风向标

中国银行间债市周三现券收益率盘初大跌，10年国开活跃券一度下行逾10个基点(bp)，因股市再现恐慌性抛售，进一步推升避险情绪；不过债市连续数日强势已累计了不少获利盘，随后止盈抛盘现身，收益率跌幅收窄；IRS则是长端降幅稍大，短端变化有限。

--中国货币市场：主要回购利率稳中有降，中证金启动融资影响暂有限

中国银行间市场周三主要回购利率走稳，隔夜品种较上日基本持平，七天回购利率则微幅下行；上海银行间同业拆放利率除隔夜品种上涨1个bp外，其余期限均有下降。

--新债招标：中国农发行一年债收益率2.7394%，三年3.5757%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标增发的三期固息债，一年期中标收益率为2.7394%，三年期和五年期分别为3.5757%和3.7967%。

--新债招标：中国七年固息国债利率3.30%，明显低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标发行的七年期固息国债中标利率为3.30%，明显低于此前3.36%的预测均值；因股市暴跌不止，早盘二级市场现券收益率再下台阶。

【外汇】

--中国汇市：人民币放量持在6.21，央行维稳离岸CNH由跌转涨

人民币兑美元即期周三早盘微升，中间价则小跌至一个月低点。市场人士称，央行维稳态度坚决，人民币依然坚守6.21元关口支撑，多空博弈激烈成交明显放量；受套利影响，离岸CNH在境内即期开盘后即由跌转涨；不过美元/人民币长端掉期因恐慌买盘涌出升至三个月新高。

--人民币衍生品：美元掉期曲线陡峭化，中国股灾与希腊危机激发恐慌买盘

中国境内美元/人民币掉期曲线周三较上周陡峭化。交易员表示，中国股灾与希腊危机加重人民币贬值预期，恐慌性买盘一度明显推高长端美元掉期升水，其中一年期品种盘中更是创出逾三个月新高。但央行强势维稳即期汇市，助力境内外掉期点涨幅收窄。

--离岸人民币：中国央行授权中行约翰内斯堡分行担任南非人民币清算行