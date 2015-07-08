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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 14:33 BJT

台湾债市：10年债殖利率收创五个月新低，希腊危机及陆股重挫带动避险买盘

* 10年公债殖利率收跌创五个月新低
    * 希腊危机及陆股重挫带动避险买盘
    * 明日104/5殖利率暂看1.45%-1.50%

    路透台北7月8日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周三收跌创逾五个月新低
。交易员表示，随着希腊债务危机持续延烧，避险买盘进场带动台债殖利率随美债续探低位
，加以陆股及台股重挫皆令104/5殖利率跌幅加重，企图挑战今年新低。
        
    他们并指出，台湾6月出口金额明显逊于市场预期，及陆股开盘直接跳水，致台股盘中
跌幅一度扩及3%，受此利多激励台债殖利率开低走低，使104/5殖利率不仅收创该券发行以
来低位，亦创同年期公债五个月收盘低位。
    
    今日10年券104/5殖利率收在同年期公债逾五个月收盘低位，前波收盘低位为2月2日的1
.4725%，而盘中低位来到1.4690%亦触及同年期公债2月3日的盘中新低，并逼近今年同年期
公债盘中低位的1.4550%。
    
    〞如果陆股继续下跌，连动资金外移问题，中国影响性已大于希腊。〞一位大型证券台
债交易员说。 
    
    另位大型公营行库交易员提及，目前希腊债务危机及陆股跌跌不休皆带动避险需求增温
，料台债主流券殖利率趋势向下，若短线陆股未能有效止稳，将拖累台股较难寻得支撑，推
估台债殖利率下行机率较大。  
    
    交易员也认为，今日10年券104/5交投转热，成交量扩至251亿台币，创该券发行以来最
大量，多方藉机带领挑战今年新低的意味浓厚，但仍须留意当冲客在其间操作，使该券殖利
率终场跌幅稍见收敛，未能收在日低。
    
    美国公债收益率周二重挫，投资人担心希腊债务危机及该国可能退出欧元区，拖累指标
10年期公债收益率跌至五周低点。指标10年期美国公债 价格上涨17/32，收益率
最新报2.2153%，稍早低见2.185%，为6月2日来最低。 
    
    台湾财政部周二公布，6月出口金额较上年同期跌13.9%，明显逊于市场预估的衰退6.0%
。6月进口则较上年同期减16.1%，跌幅稍低于市场预估的年减16.32%。 

    交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.45%-1.50%；五年增额券104/9R
发行前交易殖利率则暂看在0.97-0.99%。
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5      104/9R                  -1.56      0.9800%  *0.9800-0.9850%       8.50
  10       104/5                  -2.30      1.4750%  *1.4690-1.4905%     251.00
   
  注*：表该券殖利率创自发行前交易以来新低。
    
    台湾股市       周三收盘重挫近3%，创逾三年单日最大跌幅。分析师表示，主要受大
陆股市跌势不止引发亚股全线下跌、希腊危机未见缓和以及台湾6月出口数据明显劣于预期
拖累。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：         

    7月8日(三)：日本6月服务业景气判断指数、日本5月机械订单、金砖国家领导人第七次
会议、美国FOMC公布6月政策会议记录。

    7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国
央行货币政策委员会会议、英国央行宣布利率决定。
    
    7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Polit
ico/Nasdaq对话、美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在
洛杉矶经济年度峰会发表演说。
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                       2.0600
         10       104/5                       1.4750
          5      104/9R                       0.9800
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                     

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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