台湾债市：10年债殖利率收创五个月新低，希腊危机及陆股重挫带动避险买盘

* 10年公债殖利率收跌创五个月新低 * 希腊危机及陆股重挫带动避险买盘 * 明日104/5殖利率暂看1.45%-1.50% 路透台北7月8日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周三收跌创逾五个月新低 。交易员表示，随着希腊债务危机持续延烧，避险买盘进场带动台债殖利率随美债续探低位 ，加以陆股及台股重挫皆令104/5殖利率跌幅加重，企图挑战今年新低。 他们并指出，台湾6月出口金额明显逊于市场预期，及陆股开盘直接跳水，致台股盘中 跌幅一度扩及3%，受此利多激励台债殖利率开低走低，使104/5殖利率不仅收创该券发行以 来低位，亦创同年期公债五个月收盘低位。 今日10年券104/5殖利率收在同年期公债逾五个月收盘低位，前波收盘低位为2月2日的1 .4725%，而盘中低位来到1.4690%亦触及同年期公债2月3日的盘中新低，并逼近今年同年期 公债盘中低位的1.4550%。 〞如果陆股继续下跌，连动资金外移问题，中国影响性已大于希腊。〞一位大型证券台 债交易员说。 另位大型公营行库交易员提及，目前希腊债务危机及陆股跌跌不休皆带动避险需求增温 ，料台债主流券殖利率趋势向下，若短线陆股未能有效止稳，将拖累台股较难寻得支撑，推 估台债殖利率下行机率较大。 交易员也认为，今日10年券104/5交投转热，成交量扩至251亿台币，创该券发行以来最 大量，多方藉机带领挑战今年新低的意味浓厚，但仍须留意当冲客在其间操作，使该券殖利 率终场跌幅稍见收敛，未能收在日低。 美国公债收益率周二重挫，投资人担心希腊债务危机及该国可能退出欧元区，拖累指标 10年期公债收益率跌至五周低点。指标10年期美国公债 价格上涨17/32，收益率 最新报2.2153%，稍早低见2.185%，为6月2日来最低。 台湾财政部周二公布，6月出口金额较上年同期跌13.9%，明显逊于市场预估的衰退6.0% 。6月进口则较上年同期减16.1%，跌幅稍低于市场预估的年减16.32%。 交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.45%-1.50%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.97-0.99%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R -1.56 0.9800% *0.9800-0.9850% 8.50 10 104/5 -2.30 1.4750% *1.4690-1.4905% 251.00 注*：表该券殖利率创自发行前交易以来新低。 台湾股市 周三收盘重挫近3%，创逾三年单日最大跌幅。分析师表示，主要受大 陆股市跌势不止引发亚股全线下跌、希腊危机未见缓和以及台湾6月出口数据明显劣于预期 拖累。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7月8日(三)：日本6月服务业景气判断指数、日本5月机械订单、金砖国家领导人第七次 会议、美国FOMC公布6月政策会议记录。 7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国 央行货币政策委员会会议、英国央行宣布利率决定。 7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Polit ico/Nasdaq对话、美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在 洛杉矶经济年度峰会发表演说。 30 104/8 没有成交 20 104/7 2.0600 10 104/5 1.4750 5 104/9R 0.9800 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)