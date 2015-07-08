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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 14:39 BJT

《汇市简讯》欧元/美元日线图一目云区底部仍有关键支撑

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* 欧元/美元勉强收于日线图一线均衡云区底部之上

* 因而避免发出极度偏空信号

* 在7月底之前收盘料不会跌破1.0994

* 上一次收盘跌破云区底部，引发欧元/美元在2014年5月的大跌走势

* 图表： link.reuters.com/ped25w

(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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