台湾经济：今年经济成长率下修至3.24%，通膨率为负0.33%--中研院

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月8日 - 台湾最高学术研究机构--中央研究院旗下经济研究所周三表示，台湾今年经济成长率将由3.38%下修至3.24%，消费者物价指数(CPI)为负0.33%。
中央研究院经济研究所研究员周雨田表示，目前全球经济情势虽然稳定，但成长愈趋缓慢，区域性的经济情势可能对全球经济产生牵一发而动全身的态势，如美国的复苏稳健及升息的后续影响，以及中国大陆的经济转型造成全球供应链的影响等。
经济研究所所长简锦汉则表示，全球景气成长趋缓，但〞受到中国大陆经济放缓的影响，亚洲区域如韩国、香港、台湾、新加坡的区域经济表现都不太好。〞
周雨田则认为，台湾出口不振，但又受限于举债上限，财政政策难以扩充，公营投资和政府投资纷纷衰退。至于民间投资也受到景气不佳的制约而表现没有太好。
他也说，虽然台湾的CPI指数年变动率已经连续二季衰退，到达〞通货紧缩〞的定义，不过这主要是国际油价下跌所造成的，目前油价表现也已回稳，不致进一步走跌；核心物价目前平稳，因此不致有通货紧缩疑虑。
台湾第一季通膨率年跌0.59%，第二季年跌0.70%，1-6月CPI年变动率下跌0.65%。
台湾主计总处5月底大幅下修今年经济成长率预估0.5个百分点至3.28%，因出口预估衰退创六年来低位，另外也同步下修通膨率至0.13%。
台湾央行第二季决议重贴现率连续16季维持不变在1.875%，由于通膨走低且经济成长前景不明。
以下为大型研究机构对台湾今年经济预估概况：
研究机构 GDP(较上年%) CPI(较上年%)
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主计总处(5/22) 3.28 +0.13
台综院(6/16) 3.35 +0.29
中研院(7/8) 3.24 -0.33
台经院(4/24) 3.70 +0.08
中经院(4/16) 3.56 +0.37(完)
台湾经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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